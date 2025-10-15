ハリセンボン近藤春菜、人気女優とXG出演イベント満喫「ALPHAZどんどん増えてる」「ガチ勢感強い」の声
【モデルプレス＝2025/10/15】お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜10月12日、自身のInstagramを更新。HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）のイベントを満喫したことを明かした。
【写真】近藤春菜「ガチ勢感強い」と話題のXGライブ参加ショット
10月11日、12日に日本コカ･コーラ主催の『Coca-Cola X Fes 2025（コカ･コーラ クロス フェス ニセンニジュウゴ）』が、さいたまスーパーアリーナで開催されたのを受け、近藤は「XG浴びにさいたま行ってきた！！！やっぱSAIKOなんすわ！！！！！！！！！空間全てかっこよかった！」と同イベントに訪れたことを報告。また、以前からXGのファンを公言している近藤は同グループのメッシュタンクトップ姿で、会場前で撮影した記念ショットも披露しており、ハッシュタグで「＃野呂ちゃんといってきました」と女優・タレントの野呂佳代と同イベントを満喫したことを伝えている。
この投稿には「推し被り光栄」「ALPHAZ（XGのファンネーム）どんどん増えてる」「参戦服も最高」「ガチ勢感強い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】近藤春菜「ガチ勢感強い」と話題のXGライブ参加ショット
◆近藤春菜、野呂佳代とXG出演のイベントへ
10月11日、12日に日本コカ･コーラ主催の『Coca-Cola X Fes 2025（コカ･コーラ クロス フェス ニセンニジュウゴ）』が、さいたまスーパーアリーナで開催されたのを受け、近藤は「XG浴びにさいたま行ってきた！！！やっぱSAIKOなんすわ！！！！！！！！！空間全てかっこよかった！」と同イベントに訪れたことを報告。また、以前からXGのファンを公言している近藤は同グループのメッシュタンクトップ姿で、会場前で撮影した記念ショットも披露しており、ハッシュタグで「＃野呂ちゃんといってきました」と女優・タレントの野呂佳代と同イベントを満喫したことを伝えている。
◆近藤春菜の投稿に反響
この投稿には「推し被り光栄」「ALPHAZ（XGのファンネーム）どんどん増えてる」「参戦服も最高」「ガチ勢感強い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】