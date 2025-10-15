TikTokで19億回再生！大バズりシンガー・乃紫のスマホをあのちゃんがのぞき見：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」 (毎週火曜深夜2時)。
10月14日（火）の放送は、シンガーソングライター・乃紫（のあ）が登場。スマホの作詞メモを覗き見！
2023年から本格的に音楽活動を開始した乃紫。作詞・作曲・編曲・アートワークなど、すべてをセルフプロデュース。2024年1月にリリースした「全方向美少女」がTikTokで19億回再生を突破し、一躍注目の存在に。今、最も勢いのあるシンガーソングライターの一人だ。
DTM（デスクトップミュージック）で楽曲制作を行う乃紫。多くのアーティストがデスクトップパソコンを使用する中、乃紫はノートパソコンとキーボードというコンパクトな環境で制作している。
その様子は自身のTikTokでも公開されており、普段から動画をチェックしているあのちゃんとササキ（声：霜降り明星・粗品）からは「部屋暗いで。ムーディーにしすぎ」「屋上で撮りすぎ」とツッコミが(笑)。
熊本県出身の乃紫は、大学進学を機に上京。音楽活動を本格的に始めたのは、大学卒業間際のコロナ禍。「家で一人で遊べることないかな」と思ったのがきっかけだったという。
就職活動も経験したが、「時間とか全然守れない。多分無理なんです、社会人」とアーティストの道へ。影響を受けたアーティストとして、椎名林檎、aiko、RADWIMPS、銀杏BOYZの名前を挙げた。
乃紫の楽曲の魅力の一つは、一度聴いたら耳に残るキャッチーさ。歌詞は、日常でグッときた言葉をスマホのメモ機能にストックしているという。今回は、その貴重なメモを特別に公開！
「キスする時は鼻が邪魔ね」というフレーズに、あのちゃんは「キスしてる時に浮かんだ？」と鋭くツッコミを。さらにササキが「彼氏とかおんの？」と直球質問！
乃紫は「事務所に聞きますね」「気になったページがあったら教えてください」と笑顔でかわすも、ササキは「いや、おるがな」と畳みかける。
また、「これはC、これはD、あれはE、そして愛」というメモに、「カップ数の話？」とあのちゃん(笑)。実際はギターコードの話で、こうしたメモから歌詞を膨らませていくという。
メモ全体を通して恋愛をテーマにした言葉が多く、「作ってるとラブソングになる」「恋愛好きじゃなきゃシンガーソングライターにならないですよ」とと乃紫。共感性の高いラブソングには、自身の恋愛経験が色濃く反映されているようだ。
この他、乃紫がこの日のために番組テーマソングを完全書き下ろし！ エモ写真に広告風キャッチコピーをつける企画や、「1000日間」のスタジオ披露も「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
