「あんぱん」高橋文哉、原菜乃華とのラジオは「掘れば掘るほど何でも出てきそう」だった

俳優の高橋文哉（24歳）が、10月14日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した原菜乃華のラジオは「掘れば掘るほど何でも出てきそうな」ものだったと語った。



高橋が、10月21日放送のスペシャルウィークのゲストにくる原菜乃華と、すでに収録を済ませたと話し、ラジオのスタッフも「いい意味で意外だった」「ラジオのパーソナリティに向いている」という意見が出たと話す。



高橋も「すごいね、たくさん喋ってくれて」「掘れば掘るほど何でも出てきそうなね、本当に聴きたいな、って。ラジオを菜乃華ちゃんがやってるの聴きたいなと思うような放送になってますので是非楽しみにしていただければなと思います」と語った。