女性が「逆プロポーズ」したくなる男性の条件９パターン
女性なら誰もが、愛する男性から熱烈なプロポーズを受けたいと夢見るもの。とはいえ、「理想の旦那様」に近い条件の男性が現れたら、待つのをやめて「自分から逆プロポーズしちゃえ！」と決意する場合もあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「女性が『逆プロポーズ』したくなる男性の条件」をご紹介します。
【１】お互いの価値観が似ていて、素の自分を理解してくれる
「自然とわかり合えるような人に出会ったら、一生一緒にいたくなると思う」（10代女性）というように、自分にとって特別な男性だと感じられたら、女性は結婚を切望するようです。たとえ条件的に不利でも、「この人だ！」と思われる可能性は誰にでもあると言えそうです。
【２】「一流企業勤務」「公務員」など、安定した仕事に就いている
「お金持ちじゃなくていいので、安心して暮らしていけることが一番大事」（20代女性）というように、生活の基盤をしっかり築ける男性は、結婚相手としての期待値が高そうです。将来にわたって定期的な収入がある程度約束される職業なら、企業規模は問題ではないでしょう。
【３】自分だけでなく、家族や友人に対しても思いやりに溢れている
「愛情深い男性はいいお父さんになれそう。幸せな家庭が目に浮かびます」（20代女性）というように、温かい心の持ち主は、夫としてだけでなく父としても「見込みあり」だとみなされるようです。子どもや動物が好きな男性も、ポイントが高いでしょう。
【４】女性に対して誠実で、「浮気は裏切り行為」だと考えている
「とにかく、浮気しない真面目な人がいい」（10代女性）というように、「自分を裏切らない人」であることも重視されるようです。日頃から不誠実な行いをしないようにして、「浮気はしない」という言葉に説得力を持たせましょう。
【５】不動産を複数所有しているなど、財産がある
「財産目当てでは決してないけど、ないよりあったほうが心強いのは確か」（20代女性）というように、もしものときの安心材料があるのも有利でしょう。とはいえ、資産を絶対条件にする女性は少なそうなので、持っていなくても別の利点でカバーできそうです。
【６】頼りがいがあり、困難に直面してもどんと構えていられる
「責任感がある男性になら、『一生ついて行きます！』と約束できそう」（20代女性）というように、立派な大黒柱になれる器かどうかも重要そうです。女性の悩みに的確にアドバイスするなど、頼もしさを見せつける機会を逃さないようにしましょう。
【７】「長男ではない」など、姑や小姑とのあつれきが少なそうな家庭環境である
「家族に悩まされそうだったら、結婚は躊躇します」（20代女性）というように、結婚後したら避けては通れない夫の実家との付き合いにまで、考えを巡らせる女性もいます。「口うるさい姉だらけ」などのハンデがある人は、精神的に自立していることを理解してもらい、不利な条件は度外視してもらいましょう。
【８】イケメンではないが、愛嬌があり誰からも好かれている
「『どこか憎めない』って才能だと思うし、おじいちゃんになってもずっと愛せそう」（10代女性）というように、「イケメン度」は結婚相手の条件として優先順位が高くない場合もあります。女性にモテようと躍起になるより、魅力的な人間になるための努力をしたほうがいいでしょう。
【９】「年収1,000万円超」など、専業主婦でも許されそうな収入がある
「憧れの主婦ライフを叶えてくれる男性は少なそうだから、稼ぎのいい人には食いつきます」（20代女性）というように、「高収入」に惹かれる女性は多いようです。ただし、「浮き沈みの激しい職業」だとみなされると、結婚相手としての評価は下がるかもしれません。
人間性だけでなく、経済力など、生活に深く関わる事柄も重視されるようです。足りない部分を地道に補いつつ、自分をアピールするといいでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年4月26日から27日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】お互いの価値観が似ていて、素の自分を理解してくれる
「自然とわかり合えるような人に出会ったら、一生一緒にいたくなると思う」（10代女性）というように、自分にとって特別な男性だと感じられたら、女性は結婚を切望するようです。たとえ条件的に不利でも、「この人だ！」と思われる可能性は誰にでもあると言えそうです。
「お金持ちじゃなくていいので、安心して暮らしていけることが一番大事」（20代女性）というように、生活の基盤をしっかり築ける男性は、結婚相手としての期待値が高そうです。将来にわたって定期的な収入がある程度約束される職業なら、企業規模は問題ではないでしょう。
【３】自分だけでなく、家族や友人に対しても思いやりに溢れている
「愛情深い男性はいいお父さんになれそう。幸せな家庭が目に浮かびます」（20代女性）というように、温かい心の持ち主は、夫としてだけでなく父としても「見込みあり」だとみなされるようです。子どもや動物が好きな男性も、ポイントが高いでしょう。
【４】女性に対して誠実で、「浮気は裏切り行為」だと考えている
「とにかく、浮気しない真面目な人がいい」（10代女性）というように、「自分を裏切らない人」であることも重視されるようです。日頃から不誠実な行いをしないようにして、「浮気はしない」という言葉に説得力を持たせましょう。
【５】不動産を複数所有しているなど、財産がある
「財産目当てでは決してないけど、ないよりあったほうが心強いのは確か」（20代女性）というように、もしものときの安心材料があるのも有利でしょう。とはいえ、資産を絶対条件にする女性は少なそうなので、持っていなくても別の利点でカバーできそうです。
【６】頼りがいがあり、困難に直面してもどんと構えていられる
「責任感がある男性になら、『一生ついて行きます！』と約束できそう」（20代女性）というように、立派な大黒柱になれる器かどうかも重要そうです。女性の悩みに的確にアドバイスするなど、頼もしさを見せつける機会を逃さないようにしましょう。
【７】「長男ではない」など、姑や小姑とのあつれきが少なそうな家庭環境である
「家族に悩まされそうだったら、結婚は躊躇します」（20代女性）というように、結婚後したら避けては通れない夫の実家との付き合いにまで、考えを巡らせる女性もいます。「口うるさい姉だらけ」などのハンデがある人は、精神的に自立していることを理解してもらい、不利な条件は度外視してもらいましょう。
【８】イケメンではないが、愛嬌があり誰からも好かれている
「『どこか憎めない』って才能だと思うし、おじいちゃんになってもずっと愛せそう」（10代女性）というように、「イケメン度」は結婚相手の条件として優先順位が高くない場合もあります。女性にモテようと躍起になるより、魅力的な人間になるための努力をしたほうがいいでしょう。
【９】「年収1,000万円超」など、専業主婦でも許されそうな収入がある
「憧れの主婦ライフを叶えてくれる男性は少なそうだから、稼ぎのいい人には食いつきます」（20代女性）というように、「高収入」に惹かれる女性は多いようです。ただし、「浮き沈みの激しい職業」だとみなされると、結婚相手としての評価は下がるかもしれません。
人間性だけでなく、経済力など、生活に深く関わる事柄も重視されるようです。足りない部分を地道に補いつつ、自分をアピールするといいでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年4月26日から27日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査