社会人野球のセガサミーは１５日、元広島外野手の西田真二監督（６５）が１２月３１日をもって契約満了により退任することと、２０２６年１月１日付で佐藤俊和助監督（４７）が新監督に就任することを発表した。

西田監督は２０２０年１月に就任。都市対抗４強に２度、８強に１度、日本選手権で８強に１度進出するなど、人間味あふれる指導で社会人野球界を活性化させた。

新監督に就任する佐藤助監督は、金沢（石川）から専大、ミキハウスを経て２００６年にセガサミー入り。２００６、２００７年は主将を務めた。２０１１年からはコーチとして指導に携わり、２０２５年からは助監督としてチーム戦略や選手育成を担当してきた。

就任に際し「創部２１年目を迎え、新たな歴史の一歩を踏み出す年に、指揮を執る責任の重さと同時に、大きなやりがいを感じています。これまで培われた伝統と情熱を受け継ぎながら、常に挑戦する心を忘れず、一人ひとりが成長し続けることで、より強く進化するチームを目指してまいります。また、野球の技術だけでなく、社会人としての誠実さ・感謝の心を磨き、応援してくださる皆さまから愛され、信頼されるチームづくりにも努めてまいります」とコメントした。