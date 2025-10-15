登場人物が多すぎ

〈今回の設定は特に「ムーミン」に似ているかもしれない。舞台となる「渋谷八分坂」は、ある意味、ムーミン谷だ〉

脚本家の三谷幸喜氏（64）は、自身が手掛ける放送中のドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう（以下、もしがく）」（フジテレビ系）を、自身の連載コラム（「三谷幸喜のありふれた生活」朝日新聞10月9日夕刊）でこうたとえた。「もしがく」は、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーで、舞台は1984年の渋谷。渋谷駅から徒歩8分の架空の街「八分坂（はっぷんざか）」で起こる青春群像劇だ。

主演を国内の俳優を代表する主演クラスの1人である菅田将暉（32）が務め、その脇をいずれもNHK朝の連続テレビ小説で主演・ヒロインを務めた二階堂ふみ（31）、神木隆之介（32）、浜辺美波（25）が固めるという他局がうらやむ豪華キャスト陣のドラマだ。

「豪華なのはキャストだけではありません。舞台となる八分坂は千葉県内に巨大なセットを設けるという、まるで動画配信サービス・Netflixのような予算の使い方。街のモデルは渋谷百軒店で、菅田演じる主人公らが働くメイン舞台のWS劇場は道頓堀劇場がモデル。浜辺演じる役が巫女を務めるのは、千代田稲荷神社がモデルの八分神社です。フジといえば、一連の問題で苦境に追い込まれるも、徐々にスポンサー企業のCMが戻って来ました。そんな苦境から起死回生を図るように予算をぶち込んだ同ドラマ。これまで数々のヒット作を手がけた三谷氏の渾身の作品とあって、誰もがヒットすることを疑わなかったのですが……」（放送担当記者）

10月1日に30分拡大で放送された初回の平均世帯視聴率は5.4%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）、15分拡大の同8日放送の第2話は1.1ポイントダウンの4.4%と、かなり厳しい数字を突きつけられることになってしまった。第1話の見逃し配信数が6日間（10月1~6日）で200万再生を突破したのがせめてもの救いか。

ちなみに、「もしがく」と同じ水曜午後10時枠の前作「最後の鑑定人」は初回が5.0%､第2話が4.6%で全11話の平均は5.0%だった。また、「もしがく」第2話の裏でスタートした、桜田ひより（22）とボーカルダンスユニットM!LKの佐野勇人（27）がダブル主演のサスペンスドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ系）は4.7%で早くも「もしがく」を上回った。

「まだ撮影中ならば修正もできますが、すでに撮影が終了しているため、運を天に任せるしかない状態なのです。おまけに、このタイミングで同ドラマのプロデューサーがフジを退社してしまったとの報道も。まさに踏んだり蹴ったりです」（同前）

朝日の連載で三谷氏は初回について、《人物紹介で終わてしまったという感想が多かった》《そうならないように努力したつもりだったから、これはちょっと残念》と反省したが、このドラマ「ムーミン」同様、とにかく登場人物が多い。ざっと並べてみよう。

・久部三成（菅田） 主人公・元劇団演出家。シェークスピアを敬愛し蜷川幸雄にあこがれる

・倖田リカ（二階堂） 謎多きWS劇場のダンサー

・蓬莱省吾（神木） 駆け出しの放送作家。三谷氏の若いころがモデルのキャラ

・江頭樹里（浜辺） 八分神社の巫女

・大瀬六郎（演・戸塚純貴、33） 超堅物の新任巡査

・パトラ鈴木（演・アンミカ、53） WS劇場の古参ダンサー

・毛脛モネ（演・秋元才加、37） シングルマザーのWS劇場のダンサー

・いざなぎダンカン（演・小池栄子、44） WS劇場のダンサー

・トニー安藤（演・市原隼人、38） WS劇場の用心棒

・江頭論平（演・坂東彌十郎、69） 八分神社の神主。樹里の父親。実はWS劇場の常連客

以下、小林薫（74）、井上順（78）、堺正章（79）、さらには声だけ渡辺謙（65）までが初回に登場するというカオス。

「ムーミン谷」のような「八分坂」の住人たちを紹介したところで、第2話ではオーナーの意向でWS劇場を閉めることが決まるも、久部が劇場の支配人に対して、演劇ブームの時流に乗って舞台公演を行う劇場へのリニューアルを提案――ようやく今後の話の方向性が見えて来たが……。

「豪華キャストを集めて金をかけ、ヒットメーカーの三谷氏に依頼すれば……と考えたのかもしれません。でも、昨今、特に若年視聴者は連ドラといえども、続けて見なくてもいい1話完結の作品が好まれる傾向にあります。大河ドラマでは当たる三谷氏の脚本は、今回も大河ドラマそのもの。毎回見続けないと話が分かりません。これはダメかもしれないという悲観的な声も聞こえてきます。というのも、これまでフジで放送され、三谷氏が手がけていずれもヒット作となった過去ドラマの要素が、ほぼ皆無なんです」（フジ局員）

三谷3部作

その3作とは、三谷氏の本格的なドラマデビュー作となった「振り返れば奴がいる」（93年）、「古畑任三郎」シリーズ（94年〜）、「王様のレストラン」（95年）だ。

「振り返れば―」は織田裕二（57）と石黒賢（59）がダブル主演。舞台は派閥争いが激化していた大病院。そこに腕は確かな熱血漢の青年医師・石川玄（石黒）が赴任してくる。もともと病院の外科にいた、天才的なメス捌きを誇る司馬江太郎（織田）とは医師としての考え方がまったく合わず、次第に2人は信念を巡って激しく衝突することになる。主題歌は当時、全盛期を迎えていた人気デュオ・CHAGE&ASKA新曲の「YAH YAH YAH」を起用。ダブルミリオンとなった同曲もドラマを大いに盛り上げ、初回は12.7%と当時にしてはヒットとは言えないスタートだったが、最終回は全話最高の22.7%を記録した。

「フジで三谷氏が88年から91年まで手掛けた『やっぱり猫が好き』がカルト的な人気となり、連ドラ起用へ白羽の矢が立ちました。三谷氏は、医療ものの名作『白い巨塔』を元ネタとしてオマージュし脚本を執筆。石川と司馬のバチバチ、病院の複雑な人間関係、男女の愛憎をうまく組み合わせましたが、ストーリーの中心にいるのはあくまでも石川と司馬だった」（当時を知る元フジの社員）

「古畑任三郎」シリーズは21年に亡くなった田村正和さん主演の人気刑事ドラマシリーズ。田村さんが演じた警部補・古畑任三郎が、ゲスト出演の犯人による犯罪のアリバイやトリックを巧みな話術と卓越した推理力で崩していき、完璧と思われていた犯行の真相を解明していく。

劇中で起こる犯罪はほとんどが殺人だが、犯人として登場した面々は豪華だった。歌手の中森明菜（60）、いずれも故人の菅原文太さん、緒形拳さんらの大御所、明石家さんま（70）、SMAP、そして、当時現役メジャーリーガーだったイチロー氏（51）まで登場した。

「94年の1st seasonは、全12話の平均が14.2%。96年の2nd seasonは全10話の平均が25.3%と急上昇。以後の放送は当たり前のように20%を超え、30%超えの回もありました。最初に犯行の全容を見せ、古畑が犯人とのやりとりから容疑を固め、最後に自供に追い込むという、アメリカドラマの人気シリーズ『刑事コロンボ』で知られる、倒叙ものといわれる形式でストーリーが進行していきます。西村雅彦（64）が演じた古畑の部下・今泉巡査との軽妙なやりとりも見せ場でしたが、あくまでも古畑VS犯人がメイン。そこに視聴者が引き込まれハマった」（同前）

人物の絞り込みを

そして、「王様のレストラン」では歌舞伎俳優の松本白鸚（当時、松本幸四郎、83）を起用。赤字続きで潰れかかったフレンチレストランに、かつて働いていた伝説のギャルソン（給仕）・千石武（松本）が現れる。店の再建を目指し、千石に触発されて奮闘する若者たちの人間ドラマが描かれ、全11話の平均は17.1%を記録した。

「後に三谷氏が明かしたところによると、このドラマは弱小球団がどんどん強くなっていくアメリカの作品『がんばれベアーズ』をフレンチレストランを舞台にやりたい、と発注を受け、『天皇の料理番』（80年、TBS）からヒントを得たそうです。『古畑任三郎』の成功で三谷氏の意見が通るようになり、キャスティングでは、西村のみならず小野武彦（83）、梶原善（59）、白井晃（68）、故・伊藤俊人さん、田口浩正（57）といった実力派の舞台役者が出演し話題になったが、この実力派たちが物語を盛り上げました。局の狙いはあたり、レストランの再建にかける主人公たちの熱意が、視聴者を取り込んだのです」（放送担当記者）

一方、「もしがく」で三谷氏がオマージュした「ムーミン」には、バチバチの人間関係も、権力争いも、愛憎劇も、殺人犯もなし。かろうじて、これから劇場再建に向け、主人公らが奮闘しそうな流れではある。

「三谷氏は今作を、『不思議な巡り合わせが』重なるドラマであることを説明していますが、視聴者はそこまで考えて見ていないはず。もっと配役を絞り込んで、本題に入ってからこれまでのヒット作の要素を盛り込んで話を展開させれば良かったのでは。たしかに、90年代に比べてコンプラは厳しいかもしれないが、かつての三谷氏のように、もっと際どいところを攻めた要素がほしかった。第2話では秋本演じるモネのきわどい場面、初回は二階堂演じるリカの肌の露出は多めだったが、視聴者はもっと自分も熱くなれるようなものを求めているはず」（同前）

三谷氏は連載で〈尻上がりに数字が良くなり、最終回が最高視聴率というのが理想なのだけど。さて今回は？〉と締めたが、第3回の視聴率は……。

デイリー新潮編集部