日本テレビ系からTBS系へ異例の移籍で物議を醸した「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会」が、10月8日の放送で視聴率8・3％を獲得（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）。ついに同時間帯の横並び視聴率で民放トップに立ったという。

【写真をみる】「太もも露わな"肉体美"ショット」を披露していた！ 「どうなの会」では"不在"の人気メンバー

「それって実際どうなの会」は世の中に溢れる“ウマイ話”や“長年の疑問”を検証するバラエティ番組だ。10月8日は2時間スペシャル（19:00〜20:54）で、このとき他局が何を放送していたかというと――。

▼日本テレビ（19:00〜21:00）「1周回って知らない話2時間SP」【6・7％】

▼テレビ朝日（19:00〜21:54）「朝メシまで。3時間SP」【前半：8・2％、後半7・5％】

▼フジテレビ（19:00〜21:00）「世界の何だコレ!?ミステリー2時間SP」【6・8％】

▼テレビ東京（18:25〜19:54）「世界を救う！ワンにゃフル物語〜柴と三毛と亀梨くん」

【4・5％】

▼テレビ東京（19:54〜21:54）「ソレダメ！〜あなたの常識は非常識!?〜2時間SP」【3・2％】

各局がスペシャル番組を放送する中でトップを取ったのだから大したものだ。

日テレの人気番組だった

そもそも「それって実際どうなの会」は昨年3月末まで5年間にわたり「それって!?実際どうなの課」のタイトルで日テレ系の水曜深夜（23:59〜24:54）に放送されていた中京テレビ制作のバラエティ番組だ。

番組が終了して2カ月後の6月3日にTBSで放送された特番が「それって実際どうなの会」だった。MCの生瀬勝久は続投、企画も一緒、スタッフもほとんど変わらずTBSで放送された番組について、早速、デイリー新潮は記事を配信。「【前代未聞】『どうなの課』がTBSに“移籍” 激怒した日テレと甘かった中京テレビ 森川葵はなぜ出演していないのか」（2024年6月6日）で移籍に至った経緯を報じた。民放プロデューサーは言う。

「日テレの『どうなの課』は深夜枠ながら世帯視聴率が5％、占拠率が30％超という人気番組でした。ところが、中京テレビが2024年3月一杯での打ち切りを発表。ウワサによればこれに怒った企画・プロデュースの社員が会社に辞表を叩きつけ、制作会社の極東電視台と共に番組をTBSに売り込んだのです」

日テレとTBSの大げんかに発展してもおかしくなかったが、そうはならなかった。

TBSでジワジワ人気に

「日テレ系で放送されていたものの日テレが制作した番組ではなかったし、制作の中京テレビもスタッフの実績と気持ちを汲くんで移籍を不問とした。また、制作会社の極東電視台が日テレでも『世界の果てまでイッテQ！』や『有吉ゼミ』などの看板番組を手がけていることもあり、日テレも強い態度に出られなかったのです」

かくしてTBSの「それって実際どうなの会」は、計6回の特番を経て昨年10月から水曜20時台のゴールデン帯でレギュラー化された。

「当初はゴールデンで視聴率5％前後と、悪くはないが良くもないという状態が続きました。いくら深夜の人気番組でもゴールデンという“銀座の大通り”に出ればキツいですからね。正直言ってMCもリポーターも時代の申し子と言うほどの人気はないし、日テレ時代にはスタジオにいた博多華丸・大吉もいなくなった。なにより、どんな企画に挑戦してもあっという間にモノにしてしまう“ワイルドスピード”森川葵が出演しなくなったことで、日テレも見くびっていたようです」

ところが「それって実際どうなの会」はジワジワと数字を上げていった。

「今年1月8日の放送ではゲストとして木村拓哉が出演し、体当たり企画『生瀬と釣りで一獲千金を狙う!!』に挑戦。今年は5月と6月に2時間スペシャル、7月には3時間スペシャルが放送され、看板番組に成長していったのです」

そしてついに視聴率で横並びトップとなった。

律儀な番組作り

「この日もザ・たっちの『おかず大盛りとごはん大盛り、どっちが太る？』を筆頭に、レギュラーの大島美幸（森三中）とゲストの橋本マナミの検証モノと、2時間スペシャルと言ってもいつも通りの内容でした」

どうしてトップに立てたのだろう。

「ザ・たっちやチャンカワイ（Wエンジン）などが意外と数字を持っていますし、長時間の検証を汗水垂らしながら一生懸命やっているリポーターに視聴者は胸を打たれるのではないでしょうか。確かに“ワイルドスピード”森川はいませんが、緑川静香の『スマホで家の不要品全部売る』や狩野英孝＆大島てるの『激セマ駐車場に駐車』といった移籍前の人気企画も変わっていません。リポーターをコロコロ変えず、いつも同じ顔なので、小さな運命共同体的な安心感も日本人に響くのだと思います」

日テレの「それって実際どうなる課」が終了後、同じ枠で中京テレビ制作の番組がスタートしたが、そちらはすでに終了している。

「1年経って結果を出したわけです。番組を企画したプロデューサーは当初、スポーツ紙の取材に『手間と時間のかかる、ということを臆さないことと、正直な結果で勝負することを番組の約束事として、制作に臨んでいる』と答えていましたが、律儀にそれを続けた結果でしょう。同業として頭が下がります」

デイリー新潮編集部