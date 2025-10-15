「ベスト・キッド：レジェンズ」発売日：2026年1月7日(水)4K UHD＋ブルーレイ セット 7,590円（税込）

ハピネットは、「ベスト・キッド：レジェンズ」の4K Ultra HD＋Blu-rayおよびBlu-ray＋DVD セットを2026年1月7日に発売する。同日よりBlu-ray＆DVDのレンタルも開始される。価格はUHD＋BDセットが7,590円、BD＋DVD セットが5,390円。Amazon.co.jp限定でスチールブック仕様のUHD＋BDセット（8,690円）も販売される。

「ベスト・キッド：レジェンズ」発売日：2026年1月7日(水)ブルーレイ＋DVD セット 5,390円（税込）

オリジナル版「ベスト・キッド」でダニエルを演じたラルフ・マッチオと、リメイク版で師匠ハン役を務めたジャッキー・チェンが初共演。2人のレジェンドが空手とカンフーの精神を融合させた世界で、新世代の弟子リー（ベン・ウォン）を導く。ベン・ウォンは空手、カンフー、拳法、テコンドーなど多彩な武術を習得した新星で、迫力あるアクションシーンが見どころとなっている。

ジャッキー・チェンの吹替は、長年担当してきた石丸博也が本作のために復帰。劇場では聞けない「レジェンド石丸ジャッキー」の吹替が収録される。

特典映像には「新生ベスト・キッドへの道」「2人の師匠 1人の弟子」「ミヤギ先生の教えを心に」「キャストの強みと魅力を探る」「空手とカンフーで魅せるアクションの美学」「NG集」のほか、未公開シーン7本を収録する。

法人別特典として、Amazon.co.jpではビジュアルシート4枚セット、楽天ブックスではアクリルキーホルダー2個、上新電機ではポストカード2枚セット、ディスクユニオンではステッカーが付属。数量限定グッズ付き版として、Amazon.co.jpではバンダナ、楽天ブックスではクリアファイルセットとメモリアルポストカードブックが用意される。

物語は、北京でカンフーを学ぶ17歳の高校生リーが主人公。兄を襲った悲劇を経て母と共にNYに移住したリーは、悲しみの中で戦うことを封印していた。クラスメイトのミアとの出会いをきっかけに心を取り戻すが、ミアの元恋人でNYの格闘トーナメント王者コナーに恨みを買い、トラブルに巻き込まれる。大切な人を守るために再び拳を握るリーは、カンフーの師ハンと空手の達人ダニエル、2人の師から学び、究極の戦いに挑む。