来週に迫る、「首相指名選挙」に向け、15日は、各党の党首会談が予定されていて駆け引きが激しくなっています。「高市首相誕生」に向けた自民党の戦略や、政権交代に向けた野党側の本気度などを、専門家に分析してもらいました。



自民党を中心に「高市首相」が予定通り誕生するのか？それとも野党がまとまり「政権交代」か？元日本テレビ官邸キャップで政治ジャーナリストの青山和弘さんに、「現時点で首相になる可能性が高いのは誰か」を尋ねると。





（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「可能性でいえば高市さんが首相に選ばれる可能性が高いと思います。比較第一党は自民党ですし、野党の連携はここまでの状況では難しいというのが浮き彫りになっているので高市さんの有利は変わっていない」いまだ「首相になる可能性は高い」ものの、”公明の連立解消”により厳しい状況に立たされている高市総裁。首相指名選挙が近付くなか、「国民」と「維新」の2党との協力を目論んでいて、その交渉が佳境を迎えようとしているといいます。（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「まずは『国民民主党』。基本政策も一致していると会談で話しているので協力関係はできると思います。ただ、この段階で連立に入って連立政権を組むかというと、そうではないと思います。国民民主党としては、自分たちが掲げる政策…これを自民がちゃんと約束を果たしてくれるのかを見極めて。この段階では協力関係を保ちながら様子を見るということだと思います」一方で、自民と維新も「連携しやすい環境にある」と話します。（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「日本維新の会も、小泉さんが自民党総裁になるんじゃないかと交渉を始めていたんですが、ここにきて高市さんとも協力関係を築こうという姿勢が出てきています。日本維新の会は、首相を出したいという意思が無いんですね。吉村さんは国会議員じゃないので首相になれませんし、藤田さんもまだ首相になるには若い。そういうなかで連立は組みやすい状況だと思います。自民党としては国民と維新とどうしても連立が組みたい意欲が高まっています。そうじゃないと安定した政権が作れません。維新側からすれば、公明党が抜けたことで自民党と組みやすくなったのも事実だと思います」一方で、政権交代を狙う立憲民主党にとっては、野党をまとめられるかが焦点です。維新や国民など協力を取り付け”野党一本化”を実現するための キーマンは誰なのでしょうか？（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「（立憲民主党の）安住さんだと思います。安住さんが力を発揮して、いくつかの党をまとめないといけません。いわゆるまとめ役というのは非常に難しい。手腕が問われますので、それができるかということ」しかし、”野党一本化”に対する本気度は、立憲と維新･国民の間で「大きな差がある」と青山さんは話します。（政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「立憲民主党は、自民党と組むのは基本的に考えにくい。野党で一本化することが政権に近づく道。だから立憲民主党が一番本気度は強いと思います。一方で、国民民主党や維新はどっちに付いてもいい。自分の政策がより実現できるところ、自分たちにとって旨味がある方を選べばいいので、そういう意味でも本気度は明らかに低いと思います。野党のライバル関係は想像以上に強いと思います。自民党との距離感よりも野党同士の方が距離が開いている状況。そういう状況では、野党の一本化というのはそんなに簡単なことではない」「首相指名選挙」に向け、各党の交渉は最終局面を迎えようとしています。