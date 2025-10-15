15日朝、埼玉県の老人介護施設で入所者の女性2人が血を流しているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は、元施設職員で20代の男の身柄を確保。殺人事件への関与をほのめかしているということです。

捜査の拠点が置かれている西入間警察署前では、出入り口を捜査車両が慌ただしく出入りしている状況が確認できました。

警察は15日午前、鶴ヶ島市内で、元施設職員で20代の男の身柄を確保し、現在もこの警察署内で任意で事情を聞いているものとみられます。

男が身柄を確保された時の状況も新たにわかってきました。男は現場から東に250メートルほどの路上で1人でいるところを、周囲を警戒中の警察官に発見され確保されましたが、その際、凶器は持っていなかったということです。警察によりますと、いまのところ現場からも凶器は見つかっていないということです。

また、施設の防犯カメラには、深夜から未明の時間帯に不審な人物が立ち去る状況が記録されていました。その人物はフードをかぶりマスクをしていたということですが、身柄を確保された男は、確保時にフードもマスクもしていなかったこともわかりました。

男は警察の任意の聴取に対し、殺人事件への関与をほのめかしているということで、警察は今後、動機の解明などを進める方針です。