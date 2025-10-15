お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が15日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYOUはこれから！Everyday」で、所属する吉本興業の芸人序列事情を語った。

吉本芸人界隈では「吉本には（漫画の）ワンピースでいう“天竜人”がおる」というウワサ話があると告白。「数パーセントしかおらん天竜人がいて、この人らは吉本の中でも格が違う」と解説した。

「僕らに近いところで言うと、東野幸治さん。吉本の序列5位やとご本人がおっしゃってて。それに僕らが誰も笑わなかったのは、ほんまに5位やから」と吐露。同事務所で、カンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」で東野、あいはらと共演中のシャンプーハット・てつじも「そうそうそう」と続いた。

「それが如実に出た事件があった」と切り出したあいはらは、「吉本が100周年の時にレジェンドを集めたアルバムを記念に作った。これを頂けるのが天竜人だった」と説明。「マルコポロリの時に、月亭方正さんがぽろっと東野さんに“あのアルバムもらいました？”って聞いたら、東野さんが“空気読めよ”みたいな…。“その話すんな”って言うた時に、俺らさっぱり何のことが分からんかった」と回想した。

「アルバムって何なんですか？」とあいはらが聞くと、東野は観念して「数十人にしか配られてないやつがあるねん。方正さんも、ほんこんさんももらったと思うけど…」と白状したという。だが、「フタあけたら、ほんこんさんはもらってなかった」とてつじが笑い、「びっくりしたよなあ！」とあいはらも大笑いした。

「何なら東野さんは家族分まで頂いたらしいわ！まあ僕らはええわ、正直関西ローカルやし。でも僕らが天竜人やと思ってたほんこんさんが、まさかまさかの…もらってなかった！あれはショックよねえ。何があかんって、それが一番あかんで」とあいはらは苦笑い。「誰や、線引きしたん。方正さんがもらってるってことは、ほんこんさんもって思いますやん」と、てつじもツッコんだ。

あいはらは「俺らのイメージでは、（フジテレビのバラエティー番組）“ダウンタウンのごっつええ感じ”に出てた人がいわゆる東京を開拓したレジェンド。近代吉本を作ったスターたちやんか。キム兄ももちろんやけど」と力説。「何が哀しいって、これ断定やけど、板尾（創路）さんはもらってるらしい」と、「130R」の相方にはアルバムが贈呈されていたことを明かし、笑いを誘った。

大阪吉本でそのアルバムをもらったのは「漫才ブームのレジェンドの方々、落語のレジェンドの方々ぐらいちゃうかな」と話していた。