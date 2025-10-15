国会では総理指名選挙をめぐり、立憲・維新・国民の党首会談が行われています。国会から中継です。

午後4時から始まった会談は現在も続いています。

会談で立憲の野田代表は、総理指名選挙での野党候補を一本化するよう呼びかけたものとみられます。

立憲が政権交代を目指した大局的な判断を求めているのに対し、国民民主の玉木代表は安全保障やエネルギー政策など基本政策の不一致を理由に慎重な姿勢を崩しておらず、意見集約は困難が予想されますが、立憲と国民がどこまで折り合えるかが焦点です。

一方、自民党の高市総裁も野党3党の党首との個別会談に臨んでいます。

トップバッターは立憲の野田代表で、午後2時からおよそ20分会談し、ガソリンの暫定税率の早期廃止や給付付き税額控除の導入に向けて協力を求めました。

午後3時過ぎから国民民主党の玉木代表との会談が行われ、高市氏は今後の両党の連立も視野に、総理大臣指名選挙や政策協議での協力を要請しました。

会談後、自民党の高市総裁は「一致点の多い政党だ」と述べ、今後の連立も視野に総理指名選挙などでの協力を求めたことをあきらかにしました。

自民党 高市早苗 総裁

「政策を本当にスタートダッシュでやっていく。臨時国会でいろんなことを実現していく、道筋をつけていく。このためには、やはり一緒に責任を担っていきたい旨はお伝えをいたしました」

高市氏によりますと、玉木氏はこうした提案に即答はしなかったということです。

この後、高市氏は午後6時から維新の吉村代表らと会談します。