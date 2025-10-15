けさ早く、埼玉県の老人ホームで入所者の女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡した事件で、警察は20代の元施設職員の男の身柄を確保しました。男は女性の殺害をほのめかしているということです。現場から中継でお伝えします。

こちらは駅から徒歩5分ほどの距離、近くに小学校もある住宅が立ち並ぶエリアです。事件は70名ほどが入所する老人ホームで起きました。

午前5時前、鶴ヶ島市の老人ホームで、80代から90代の入所者の女性2人が血を流した状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。

この事件で警察はきょう午前、この施設の元職員で20代の男の身柄を確保し、現在、男から事情を聴いていますが、男は女性の殺害をほのめかしているということです。

元職員の男ですが、老人ホームから東におよそ250メートル離れた線路沿いの路上で警察官の職務質問で発見され、確保されたということです。確保された際は1人で、凶器などは持っていなかったということです。

老人ホーム内の防犯カメラには、きょうの未明にかけて、マスクかけ、フードを着用した不審な人物1人が写っていたということで、警察はこの人物と元職員の男との関連を調べています。

また、警察によりますと、この老人ホームからトラブルなどの相談は受けていなかったということです。