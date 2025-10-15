今回の西スポWEB OTTO！のゴルフ企画は、TVQ九州放送（テレQ）の木戸優雅アナウンサーの登場です。ソフトバンクホークスの試合実況などを担当する木戸アナが、スコア70台を目指して自ら出演、企画、編集したチャンネル「局アナGOLF TV【木戸優雅】両打ちシングルへの挑戦」をお届けします。

国内最大級のゴルフ関連ポータルサイト「ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）」が運営するレッスンスクール「ゴルフテック福岡天神店」で指導を受けながら上達を目指していきます。今回は、福岡県みやこ町の「京都カントリー倶楽部」です。名物コースの攻略法やゴルフ場の魅力を紹介していきます。

特別ゲストとして、ボートレーサーの國崎良春が出演。普段は見られないラウンドの様子、ボートレーサーの日常などの意外な話を披露しました。

木戸アナのYouTubeチャンネルはコチラ

京都カントリー倶楽部予約はこちら

■京都カントリー倶楽部

福岡県みやこ町光冨95の1。東九州自動車道のみやこ豊津インターチェンジ（IC）から約9キロ。0930―33―2511。