再びカップル！爆笑2ショット

朝ドラで注目された夫婦が、現世でもカップルに―。俳優の高橋文哉と女優の原菜乃華との狠舂匹憩芦茘瓩話題を呼んでいる。

高橋文哉が主演＆企画プロデュースを務める縦型ショートドラマ「この恋は、理想形。」(UniReel)の公式インスタグラムが、2人で爛撻織撻織押璽爿瓩鬚垢詁芦茲鬟▲奪廖Ｇ笑し合いながらゲームで勝負すると、2回とも原が勝ち、負けた高橋が罰ゲームとして、カッコつけた告知をする仲睦まじい様子を投稿している。

この投稿に「あんぱん夫婦コンビ現代の世界線で見られて嬉しい」「仲良さそうで微笑ましい」「2人とも可愛い」「朝ドラ夫婦」「仲良しで癒される」「メイコと健ちゃんほのぼのする〜」「仲良しすぎる」といったコメントが上がっている。

連続テレビ小説「あんぱん」(NHK)では、高橋(辛島健太郎)と原(メイコ)が夫婦を演じて話題を呼んだ。24日から配信される「この恋は、理想形。エピソードゼロ」では、高校の1学年違いの恋人役で、純愛を描いたラブストーリーとなっている。