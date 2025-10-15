「楽しい1週間でした」異例の9H決戦で2位→韓国入り 岩井千怜は連戦にも疲れナシ
＜BMW女子選手権 事前情報◇15日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞先週スポット参戦した日本ツアー「スタンレーレディスホンダ」の最終日は、異例の変則9ホール決戦となった。1打差2位から出た岩井千怜はスコアを伸ばすも2位。「中止にならなくて良かったです。しょうがないなという天候で、それも運。自分もいいプレーをしたけれど、それ以上に、河本（結）さんがいいプレーでした」と勝者を称えた。
≪写真≫岩井千怜の3Wがすごい！フェース真ん中だけに打痕がビッシリ
「優勝はできなかったけれど、楽しい1週間でした。たくさんのファンに会えました。支えてくれた人に感謝したいです」。試合を終えると、韓国・釜山に飛び、そこからヨネックスの関係者らが用意したバスで現地入り。朝鮮半島の南西端に位置するパインビーチに着き、「（体調も）大丈夫」と疲れを見せずに調整を重ねている。「景色がキレイですね。湖（海）が大きくて風通しもいい。景色を見て楽しめそうなコースです」というのがコースの第一印象。島々を望むリンクスコースながら、アップダウンもあり、内地は松林に囲まれているのも特徴だ。ティショットではバンカー越えや崖を越えのホールもいくつかあり、海からの風が強くなれば、「クラブジャッジをキャディさんと相談したい」と、番手選びが大事になる。また、リンクスコースとはいえ、雨の影響もあり、地面はかなり柔らかい。グリーンもソフトで、2打目以降では「ピンの根元を狙っていくようなショット」が求められる。ショットの感覚は「いいと思います」とキッパリ。今週も持ち味を発揮できれば、自然と上位に顔を出すことになりそうだ。ハワイ→日本→韓国の移動をものともせず、来週はまた日本ツアーに出場する予定。「攻めるゴルフをしたい。自分のペースで上位争いをできるように頑張ります」と、まずは目の前の戦いに意気込んだ。同じく双子の姉・明愛も「（日本では）久しぶりにたくさんのゴルフファンがいるなかでプレーできて幸せでした」と、充実感とともに韓国入り。先週はセカンドカットで最終日にプレーできず、「楽しみにしてくださった方もいて残念」ではあったが、「いいレスト（休み）とプラスに考えました」とコンディションを整えることができた。BMWが冠の今大会。コースには青を貴重とした掲示物が目立つ。ターコイズブルー色のドライバーを使う明愛にとっては、ラッキーカラーだ。「青は自然と落ち着く色で、好きです。（調子は）悪くないので、あとは落ち着いて自分のプレーができれば。今週も楽しみな気持ちでいっぱいです」。バーディ合戦となる予想だが、「ガツガツと」攻めのゴルフでついていきたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
双子でもスイングが全然違う!? 岩井千怜はシャットフェースで左に振り抜いてフェードを打つ！
どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング【禁断のロボット試打】
「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに渋野日向子……盛り上げ上手は誰だ？
テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？
「優勝はできなかったけれど、楽しい1週間でした。たくさんのファンに会えました。支えてくれた人に感謝したいです」。試合を終えると、韓国・釜山に飛び、そこからヨネックスの関係者らが用意したバスで現地入り。朝鮮半島の南西端に位置するパインビーチに着き、「（体調も）大丈夫」と疲れを見せずに調整を重ねている。「景色がキレイですね。湖（海）が大きくて風通しもいい。景色を見て楽しめそうなコースです」というのがコースの第一印象。島々を望むリンクスコースながら、アップダウンもあり、内地は松林に囲まれているのも特徴だ。ティショットではバンカー越えや崖を越えのホールもいくつかあり、海からの風が強くなれば、「クラブジャッジをキャディさんと相談したい」と、番手選びが大事になる。また、リンクスコースとはいえ、雨の影響もあり、地面はかなり柔らかい。グリーンもソフトで、2打目以降では「ピンの根元を狙っていくようなショット」が求められる。ショットの感覚は「いいと思います」とキッパリ。今週も持ち味を発揮できれば、自然と上位に顔を出すことになりそうだ。ハワイ→日本→韓国の移動をものともせず、来週はまた日本ツアーに出場する予定。「攻めるゴルフをしたい。自分のペースで上位争いをできるように頑張ります」と、まずは目の前の戦いに意気込んだ。同じく双子の姉・明愛も「（日本では）久しぶりにたくさんのゴルフファンがいるなかでプレーできて幸せでした」と、充実感とともに韓国入り。先週はセカンドカットで最終日にプレーできず、「楽しみにしてくださった方もいて残念」ではあったが、「いいレスト（休み）とプラスに考えました」とコンディションを整えることができた。BMWが冠の今大会。コースには青を貴重とした掲示物が目立つ。ターコイズブルー色のドライバーを使う明愛にとっては、ラッキーカラーだ。「青は自然と落ち着く色で、好きです。（調子は）悪くないので、あとは落ち着いて自分のプレーができれば。今週も楽しみな気持ちでいっぱいです」。バーディ合戦となる予想だが、「ガツガツと」攻めのゴルフでついていきたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第1ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
双子でもスイングが全然違う!? 岩井千怜はシャットフェースで左に振り抜いてフェードを打つ！
どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング【禁断のロボット試打】
「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに渋野日向子……盛り上げ上手は誰だ？
テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？