臼井蘭世が2戦連続V達成 飛ばし屋・郡山瞳をプレーオフで下す【マイナビ ネクストヒロインツアー】
＜acom Ladies Cup 最終日（一日競技）◇15日◇カメリアヒルズカントリークラブ（千葉県）◇6226ヤード・パー72＞マイナビ ネクストヒロインツアーの今季第12戦が終了した。23歳の臼井蘭世（うすい・らんぜ）が6アンダー・首位に並んだ飛ばし屋・郡山瞳をプレーオフで下し、ツアー史上3人目の2戦連続Vを果たした。
〔写真〕同伴者のスカートの中が見えそうなときどうする? 紳士力が上がる対処術
4アンダー・3位タイに桑村美穂、岡田梨沙。3アンダー・5位タイには久世夏乃香、長田莉子、竹本梨奈、島田紗が入った。2023年「日本女子アマ」覇者の飯島早織はイーブンパー・20位タイだった。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第12戦 最終結果
臼井蘭世 プロフィール＆成績
ソックリです こちらは姉の麗香さん【写真】
初Vの臼井蘭世は“オール・キャロウェイ” ネクヒロで『クロムツアー』が躍動
日本勢8人参戦！ 米女子韓国大会の組み合わせ
〔写真〕同伴者のスカートの中が見えそうなときどうする? 紳士力が上がる対処術
4アンダー・3位タイに桑村美穂、岡田梨沙。3アンダー・5位タイには久世夏乃香、長田莉子、竹本梨奈、島田紗が入った。2023年「日本女子アマ」覇者の飯島早織はイーブンパー・20位タイだった。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第12戦 最終結果
臼井蘭世 プロフィール＆成績
ソックリです こちらは姉の麗香さん【写真】
初Vの臼井蘭世は“オール・キャロウェイ” ネクヒロで『クロムツアー』が躍動
日本勢8人参戦！ 米女子韓国大会の組み合わせ