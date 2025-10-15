「小さな家族も一緒」土屋太鳳、万博楽しむオフショットに反響「かわいい！」「太鳳ちゃんが楽しそうで幸せそうでとても嬉しいです」と反響
俳優の土屋太鳳（30）が12日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告し、「小さな家族」も一緒に出かけたという『大阪・関西万博』（10月13日閉幕）での思い出ショットの数々を披露した。
【写真】「かわいい！」「楽しそうで幸せそうでとても嬉しい」万博のガンダム像前でポーズを決める土屋太鳳
投稿では、台風22号の接近を心配するとともに、自身は“ある作品”の撮影が終わったことを伝え、「情報公開できるまで、少しお待ちください」とファンに呼びかけた。
またプライベートでは、2回目となる『大阪・関西万博』に出かけたことを明かし、パビリオンや約17メートルの実物大ガンダム像前でポーズを決めた記念写真など、万博での思い出ショットを大量投稿。
「私が行ったときは35℃を超えるような日で小さな家族も一緒だったのですが、予想していたよりも休むところや遊ぶところがあったし、大屋根リングの下では風も感じることが出来たし、何より、世界中からいろいろな国の人たちが万博というひとつの取り組みに集まるってやっぱり素晴らしいことだと思います」と、“小さな家族”も一緒に楽しめたことを伝えた。
会場で過ごした時間を通して「オリンピックが世界の体育祭とするなら万博は世界の文化祭だと、私は感じました」と土屋。「いろいろな課題はあるかもしれないけれど、これからも続いていってほしいです。関西らしい親しみやすさを感じる案内の方々にも心が和んだなぁ」と話し、次回の万博に思いを馳せた。
コメント欄には「クランクアップお疲れ様でした」「情報公開楽しみです♪」「ガンダム大人気でそれだけ観て帰る人もいるようですよ！お子さんも一緒に行かれて良かったですね 太鳳ちゃんの笑顔は最高」「かわいい！」「太鳳ちゃんが楽しそうで幸せそうでとても嬉しいです」「万博のお写真をたくさんありがとうございます」など、さまざまな声が寄せられている。
土屋は2023年1月1日、ダンス＆ボーカルグループのGENERATIONS from EXILE TRIBE・片寄涼太（31）との結婚を報告。同年8月に第1子誕生を「奇跡の連続でした」と発表した。
【写真】「かわいい！」「楽しそうで幸せそうでとても嬉しい」万博のガンダム像前でポーズを決める土屋太鳳
投稿では、台風22号の接近を心配するとともに、自身は“ある作品”の撮影が終わったことを伝え、「情報公開できるまで、少しお待ちください」とファンに呼びかけた。
またプライベートでは、2回目となる『大阪・関西万博』に出かけたことを明かし、パビリオンや約17メートルの実物大ガンダム像前でポーズを決めた記念写真など、万博での思い出ショットを大量投稿。
会場で過ごした時間を通して「オリンピックが世界の体育祭とするなら万博は世界の文化祭だと、私は感じました」と土屋。「いろいろな課題はあるかもしれないけれど、これからも続いていってほしいです。関西らしい親しみやすさを感じる案内の方々にも心が和んだなぁ」と話し、次回の万博に思いを馳せた。
コメント欄には「クランクアップお疲れ様でした」「情報公開楽しみです♪」「ガンダム大人気でそれだけ観て帰る人もいるようですよ！お子さんも一緒に行かれて良かったですね 太鳳ちゃんの笑顔は最高」「かわいい！」「太鳳ちゃんが楽しそうで幸せそうでとても嬉しいです」「万博のお写真をたくさんありがとうございます」など、さまざまな声が寄せられている。
土屋は2023年1月1日、ダンス＆ボーカルグループのGENERATIONS from EXILE TRIBE・片寄涼太（31）との結婚を報告。同年8月に第1子誕生を「奇跡の連続でした」と発表した。