「茨城県産の峰不二子」27歳・大庭すみ花、体調不良で舞台降板＆無期限活動休止へ
モデル、俳優として活動し、「茨城県産の峰不二子」のキャッチコピーを持つ大庭すみ花（27）が15日、自身のXを更新。体調不良のため、舞台を降板、無期限活動休止となることを発表した。
【写真】出演舞台の役衣装で…出演を楽しみにしていた「茨城県産の峰不二子」大庭すみ花
プロジェクトアミュトス公式Xでは「舞台「WITCH LIGHT」に出演を予定しておりました大庭すみ花さんにつきまして、体調不良のため、やむを得ず降板となりましたことをご報告いたします。これまで本人・事務所様と慎重に協議を重ね、制作物としても最大限の調整とサポートを行ってまいりましたが、最終的にご本人の体調を最優先に考え、このような判断に至りました」と報告。
続けて「出演を楽しみにしてくださっていた皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。なお、大庭さんの代役は持田千妃来さんが務めます。また大庭すみ花さん扱いのチケット・タベストリー・差し入れシステムの返金につきましては別紙にてご案内いたします」と記している。
大庭は、当該の投稿を引用して「公式から発表がございました通り、体調不良のため、Project Amythos様主催の舞台「WITCH LIGHT」を降板させていただくこととなりました。関係者の皆さま、公演を楽しみにしてくださっていた皆さまに、ご迷惑とご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。一日も早く体調を整え、また皆さまの前に元気な姿で立てるよう努めてまいります。またこれにより無期限の活動休止とさせていただきます」と呼びかけている。
