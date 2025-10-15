日テレ・滝菜月アナ、夫＆2歳長男と3ショット「大きくなりましたね」「素敵な写真」 家族で万博を満喫
日本テレビの滝菜月アナウンサー（32）が13日、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博に訪れたことを報告し、家族ショットを披露した。
「少し前に家族で大阪・関西万博へ」とつづり、思い出をシェア。展示物に興味を示す息子の姿や、そんな息子を見守る滝と夫の姿が収められている。
滝は「2歳の息子には早いかな？と悩んだのですが...五感を通して各国の文化や空気に触れられて、子どもも楽しめるスポットやパビリオンも多く(息子はクウェート館が気に入りすぎて外に出たがらなかった笑)、結果的に、訪れて本当に良かった！」と大満足の様子で、「夢の様に思える光景がいつか当たり前の現実になるかもしれない...と胸躍る１日でした」と振り返った。
また、「展示とは別で心に残っているのが、入場口など混雑する場所で、来場者がスムーズに進める様、アナウンスをしてくださるスタッフの方々。お一人お一人関西弁でオリジナリティのあるアナウンスをされていたのが印象的で、それがクスッと笑えて面白くて」と現地のエピソードを紹介。「暑さと混雑で疲弊しそうになる入場時から、大阪・関西万博のワクワクが止まりませんでした」と心躍らせていた。
この投稿には「お子さん、大きくなりましたね!!!」「素敵な写真」「ご家族で素敵な旅癒されます」などのコメントが寄せられている。
滝アナは1993年6月生まれ、北海道出身。2016年、日本テレビに入社し、17年10月から水卜麻美アナの後任として『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55）のアシスタントを務めた。22年4月29日放送の同番組で、かねてより交際していた男性と結婚することを報告。また、同年11月18日には同番組で妊娠したことを伝え、23年4月に第1子の出産を発表していた。
