バスケットボールＢリーグ２部の熊本は１５日、公式ホームページを更新。「【ご報告とお願い】試合会場における不適切行為について」とする文章を掲載。「先日開催いたしましたホームゲームの試合会場において、当クラブ所属チアリーダーに対する来場者による不適切な接触行為（抱きつき）が発生いたしました」とし、警察の立ち合いのもとで事実確認を行うなどし、当事者に対して厳重に注意したと報告した。同時にクラブとして再発防止に向けて会場運営体制や感染ルールの確認・徹底を図るとした。

全文は以下の通り。

◇ ◇

【ご報告とお願い】試合会場における不適切行為について

いつも熊本ヴォルターズへの温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。

先日開催いたしましたホームゲームの試合会場において、当クラブ所属チアリーダーに対する来場者による不適切な接触行為（抱きつき）が発生いたしました。

本件について、警察立ち合いの下で事実確認を行い、すべての関係者合意のもと、今回は当事者に対して厳重な注意となりましたことを報告いたします。また、当クラブとしても再発防止に向けて、会場運営体制および観戦ルールの確認・徹底を図ってまいります。

当クラブは、選手・スタッフ・チアリーダーをはじめ、すべての関係者とご来場の皆さまが安心・安全に過ごせる観戦環境づくりに取り組んでおります。

これまで多くの皆さまに観戦マナー向上へのご理解とご協力をいただき、温かい応援文化が育まれて参りました。クラブは、かけがえのないブースターの皆さまと共に、より良い会場環境を築き続けたいと考えております。

そのために、クラブとしても案内体制や安全管理、ファンサービスの運用面を見直し、より安心してご来場いただける運営・サービス向上に努めてまいります。

ご来場の皆さまにおかれましては、引き続き観戦マナーと会場ルールの遵守にご協力いただき、節度ある応援を賜りますようお願い申し上げます。

今後もクラブ一同、安全で快適なアリーナ環境の維持・向上に努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

熊本バスケットボール株式会社