フロム都志也＜５＞

今シーズンを振り返ると、本当に多くの出来事がありました。

春季キャンプ中に自打球で右足親指を骨折し、思うような調整ができないまま開幕を迎えることになりました。

シーズン序盤は、打席に立っても何かがしっくりこず、ヒットを打っても納得できない日々。結果も伴わず、まさに暗中模索の状態でした。振り返れば、「自分がチームを引っ張らなければ」という気持ちが、焦りにつながっていたのかもしれません。

そんな中、６月の試合ではデッドボールによる離脱を経験しました。正直、悔しさしかありませんでした。しかし、今思えば、これが自分にとって大きな転機だったように思います。

「もう一度、自分のバッティングを取り戻そう」と決意し、二軍でのリハビリ期間中はこれまで意識してこなかった「体のバランス」と徹底的に向き合いました。特に、左足にしっかり重心を乗せる感覚。怪我（けが）で崩れていた打撃フォームを、地道なランニングを重ねながら一から作り直しました。

その成果は、少しずつですが、確実に表れてきました。打席で地面を踏みしめ、下半身の力をボールに伝えられるようになったのです。７月以降、納得のいくバッティングができるようになったのは、間違いなくこのリハビリ期間のおかげでした。

「今年こそ自分がチームを引っ張る」

そう意気込んで臨んだシーズンは、５日のホーム最終戦で幕を閉じました。チームに迷惑をかけてしまったという思いは今も拭えませんが、苦しさの中で得たものは確かに大きいです。だからこそ、この経験を糧に来季はさらに成長した姿をお見せできるよう、前を向いて進んでいきます。

改めて、今シーズンも、どんな時も支えてくださったファンの皆さんに心から感謝しています。皆さんの声援があったからこそ、折れずに前を向けました。来季はその期待に応えられるよう、全力でプレーしますので、引き続き応援よろしくお願いします。