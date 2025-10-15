元中日で野球評論家・藤井淳志氏（44）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。14日に今季限りでの現役引退を表明した巨人・長野久義外野手（40）をねぎらった。

藤井氏は「長さん16年間お疲れ様でした」とはじめ、「後輩なのに本当に尊敬できるいい男やった」と投稿。3学年下の後輩ではあるが、人柄を称えた。

インスタグラムでは、仲良く肩を組んだオフショットを掲載。「ジャイアンツのレジェンドとして、こらからもよろしくお願いします」などと締めくくり、「#引退」「#お疲れ様でした」などと加えていた。

藤井氏は中日一筋16年。一方の長野は巨人、広島でプレーしたが、高校、大学時代も含め、ともにプレーしたことはない。そんなセ・リーグのライバル球団からの投稿だけに、長野という人間性が垣間見える。

14日の引退発表会見には、巨人・坂本ら会見場に入りきらないほどのナインがサプライズ登場。選手36人、コーチ・スタッフ17人の総勢53人が集結。

長野はあまりの多さに「来すぎじゃない？」とツッコミながらも、坂本、小林、岡本、種田トレーナーから花束を受け取り笑顔がはじけていた。