スーパーＶ、上期経常が黒字浮上で着地・6-8月期も黒字浮上

スーパーバリュー <3094> [東証Ｓ] が10月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の経常損益(非連結)は2.1億円の黒字(前年同期は8.5億円の赤字)に浮上し、通期計画の4.8億円に対する進捗率は44.4％となった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常損益は2.7億円の黒字(前年同期は18.3億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の経常損益は1.5億円の黒字(前年同期は5.9億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-3.6％→0.9％に大幅改善した。



株探ニュース

