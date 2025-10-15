大事なのは生まれてきた子どもを精一杯愛すこと…負の連鎖を断ち切って幸せに!!【産んだら幸せになると思ってた Vol.60】
■これまでのあらすじ
子どもを産まないことを非難されている義弟嫁をかばったり、友人からは「毒親どころか“神親”だ」と言ってもらえたり、すっかり見違えた様子になった主人公。そうしたなかで、なぜ自分を産んだのか母に尋ねたときのことを思いだす…
子どもを産まないことを非難されている義弟嫁をかばったり、友人からは「毒親どころか“神親”だ」と言ってもらえたり、すっかり見違えた様子になった主人公。そうしたなかで、なぜ自分を産んだのか母に尋ねたときのことを思いだす…
■忘れたいほどひどかった…？
■私は幸せにする！
■これからも家族4人で
子どもを産む、産まない、産めないー。
それぞれに事情があることを考慮できず、無神経な発言をくり返していた主人公の姿はもうどこにもありません。
こちらもおすすめ！
愛する妻に別れを告げた理由
子どもを望む夫婦がタイミング法を初めて2年。
医師から告げられたのは、男性不妊の検査でした。
まさか俺が原因なはずない…そう思う夫はどこか他人事で…？
複雑な表情をする妻…この時はまだ、これまでひとりで不妊治療をがんばってきた妻の気持ちをわかっていなかった夫。
それでも支え合っていたはずのふたりだったのに、なぜ別れを告げることになったのか…。
「原因は俺…？」1話目はこちら＞＞
(尾持トモ)