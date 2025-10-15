実力のある選手が高みを目指すのは当然

阿部慎之助監督率いる巨人の2025年が終わった。

ご存じの通り、ハマスタでのクライマックスシリーズ・第1ステージでDeNAに2連敗し敗退が決まった。

早くも来季の話が出てきた。大きな焦点は主砲・岡本和真の去就だ。今オフ、ポスティングシステム（入札制度）を利用してメジャーに挑戦する考えがあるという。

海外フリーエージェント権（FA）を取得できるのは早くても26年シーズン中のため、同制度による移籍について、球団サイドと話し合う可能性が出てきたというのである。

12日、CSファーストステージ第2戦の10回裏で好守を見せた岡本和真

岡本はかねてからメジャーへの憧れを抱いており、昨年の契約更改後の会見ではハッキリと口にしている。（※1）

巨人はこれまで山口俊、菅野智之の同制度によるメジャー挑戦を認めている。

岡本は欠かせない存在だ。（※2）巨人にすれば来季のV奪回のためには是が非でも残ってほしいところだ。でも山口、菅野を認めて岡本にはノーとなったら「なぜ、オレだけダメなんだ」となる。ここが難しい。

坂本勇人の衰えは隠せない

まあ、いまは朝のワイドショーを見ても真っ先に取り上げるのが大谷翔平の話題だし、ニュースもそうだ。メジャーが以前に比べてより身近になった。実力のある選手が高みを目指すのは当然の流れになっている。

岡本も来年は30歳だ。阿部監督が砂川リチャードを使い続けたのも岡本の今後の動向をにらんでのことかもしれない。

中山礼都が内野から外野に回って後半頑張ったが、レギュラー以外で期待以上の活躍をしたのは泉口友汰一人だった。

坂本勇人の衰えは隠せない。新人の石塚裕惺も、今後楽しみな素材だが、まだまだこれからだ。

トレイ・キャベッジは残留の方向だという。走塁面などで課題はあるものの、一発が期待できる。まだ28歳と若い。これから伸びる可能性がある。（※3）

なんやかんやいっても岡本は打線の芯である。さてどんな結論を出すのか。結果次第では補強に影響が出よう。

投手でも中日の柳裕也がFA宣言した場合に備えているという。ヤンキースの3Ａでプレーし、来年は日本球界復帰を視野に入れている前田健太に興味を示しているとも。幅広い調査が行われるだろう。

投打ともに大補強の可能性

今季、菅野智之の代役に指名された戸郷翔征が期待を裏切った。

12日の第2戦、7対6で延長11回逆転サヨナラ負けを喫した。巨人は1回に佐々木俊輔の先頭打者本塁打、中山の3ラン、戸郷のタイムリーで5点を先行した。

主導権を握ったと思った。ところが、戸郷がその裏に1死から桑原将志に二塁打され、佐野恵太に一発を浴びた。さらには筒香嘉智への四球から2死一、二塁とし石上泰輝に同点の3ラン……5点のリードを一気にフイにした。

ストライクとボール球があまりにもハッキリしていた。どちらも高めに浮いた真っすぐだった。マウンド上で自信がなさそうな表情を浮かべていた。これでは誰だって不安になる。

もちろん、戸郷だけではない。先発としてシーズン通して働いたのは山崎伊織くらいで、赤星優志、井上温人らは伸び悩んだ。フォスター・グリフィンもどうなるか未定だ。コマ不足だ。

今後、投打ともに大補強の可能性がありそうだ。

あと1死、あと1球で敗北

試合は両者譲らず延長戦に突入した。巨人は11回に佐々木俊輔の内野安打で1点を勝ち越したが、その裏2死から田中瑛斗が捕まった。

俊足の石上が内野安打で出塁すると二盗を決めた。田中瑛―大城卓三のバッテリーはノーマークだった。石上は1回に同点3ランを打っている。一塁への出塁はヘッドスライディングだった。乗っている、張り切っている。警戒すべきではなかったか。

林琢真を2―2と追い込んだが左前にはじき返された。石上が頭から同点のホームに突っ込み、その後一、三塁で蝦名達夫に2―2から逆転サヨナラ打を喫した。

詰めの甘さ……あと1死、あと1球で次の第3戦を逃してしまった。

阿部監督は「すっげえ試合だった。勝たせてあげたかったけど。本当総力戦で素晴らしい試合だったなと思うし」と話していたが、巨人ファンにとっては、うなずく人がいれば、一方でストレスを覚えた人もいた試合ではなかったか。

いずれにせよ、今季は幕を閉じた。来季に向かう巨人のオフに注目である。

（成績は13日現在）

（※1）岡本は昨年12月の契約更改後の会見で「昔から憧れていた場所、目標にしている場所でもある。毎年、上を目指してやっている。野球をしていたらそういう目標をみんな持っている。ボクもその一人」と話した。

（※2）今季は左ひじを負傷して3カ月離脱したが打率3割2分7厘、15本塁打、49打点。

（※3）来日1年目の今季は123試合で打率2割6分7厘、17本塁打、51打点。岡本が不在の間は4番も務めた。本塁打と打点ではチームトップの成績。

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

