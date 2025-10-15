欧州株　仏ＣＡＣが２％超高、ＬＶＭＨの売り上げ好調で高級ブランド株上伸
東京時間16:34現在
英ＦＴＳＥ100　 9452.83（+0.06　+0.00%）
独ＤＡＸ　　24259.11（+22.17　+0.09%）
仏ＣＡＣ40　 8107.64（+188.02　+2.37%）
スイスＳＭＩ　 12486.10（+51.29　+0.41%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:34現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46619.00（+119.00　+0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6712.50（+26.00　+0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24892.00（+129.50　+0.52%）