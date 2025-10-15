欧州株 仏ＣＡＣが２％超高、ＬＶＭＨの売り上げ好調で高級ブランド株上伸
東京時間16:34現在
英ＦＴＳＥ100 9452.83（+0.06 +0.00%）
独ＤＡＸ 24259.11（+22.17 +0.09%）
仏ＣＡＣ40 8107.64（+188.02 +2.37%）
スイスＳＭＩ 12486.10（+51.29 +0.41%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:34現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46619.00（+119.00 +0.26%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6712.50（+26.00 +0.39%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24892.00（+129.50 +0.52%）
