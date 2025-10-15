15日、政府は、臨時国会を来週火曜日の10月21日に召集することを伝達。次の首相を巡り、各党の駆け引きは、ヤマ場を迎えています。



15日午後、自民党の高市総裁は各党との党首会談に臨みました。まず、午後2時からは立憲民主党・野田代表と。カメラの前で2人は笑顔で話す様子も見受けられました。



（自民党 高市総裁）

「私からは来る首相指名選挙に出たい旨、ご理解賜りたい旨を申し上げた。多くの国民の為にも（政策で）合意できることは合意しながら協力しあって進めていきたい旨を話し

た」

Ｑ.首相指名について野田代表に要請したのか？

「ただ首相指名選挙に出たい旨、よろしくお願いしますということを申し上げただけ」





それに対して野田代表（の反応）は…。（自民党 高市総裁）「『よく寝てよく食べるように』ということ。健康第一ということで励ましをいただいた」一方で、野田代表は「何のための会談なのか分かっていなかった」といい…。（立憲民主党 野田 代表）「私は首相指名選挙に出ますのでという…ごあいさつをしたいということでしたので、まぁ、そうですかということですね。われわれはこの後、野党３党で会談をして、候補を統一すべく、いま努力してますと。「3党ですか」って言うんで、「いや3党固まれば公明党にも呼びかけます」と。そして、高市総裁は、午後3時過ぎから、協力を求めている国民民主党･玉木代表と会談。また、このあと午後6時からは、日本維新の会の吉村代表らと会談する予定です。この党首会談を前に、14日は自民党側からの要請で、国民民主党との幹事長会談が実施されました。自民党の鈴木幹事長は、首相指名選挙での協力を呼びかけたといいます。（自民党 鈴木 幹事長）「国民民主党と今後連携して、国民の利益をしっかり守る政治を進めていきたいという思いを述べさせていただいた」Ｑ.高市総裁が首相になった場合、国民民主と連立組むこと念頭？「連立という枠組みを作って、その下で政治を進めた方が、政治の安定性という意味では、安定感が強いと思う」ラブコールを受けるかたちとなった、国民民主党の榛葉幹事長は。（国民民主党 榛葉 幹事長）「どことどこが連立組むとか数合わせではなくて、政策実現には、われわれは協力しますから。国民によりそった政策を年内に新政権がやりきるかどうかを見極めたいと申し上げました」また14日、都内のホテルでは、自民党と日本維新の会の国対委員長同士の会談が、秘密裏に行われていました。自民党側から総理指名の協力を求めたとみられます。首相になることはできるのか…。14日、高市総裁の口からは…。（自民党 高市 総裁）「いま自民党の総裁にはなったけど総理にはなれないかもしれない女と言われている、かわいそうな高市早苗でございますが、ただ、こういうときも諦めません。首班指名のその瞬間まで、ギリギリまであらゆる手を尽くす」“総理になれない”可能性が出てきた要因のひとつは、26年間協力関係にあった公明党の連立離脱です。14日、緊急で開かれた自民党の両院議員懇談会では、その経緯について説明。非公開で行われましたが、出席した議員によりますと、高市総裁は冒頭、頭を下げてお詫びしたといい、信頼関係を築いてきたのに残念だ」という趣旨の話があったといいます。（自民党 高市 総裁）Ｑ.（懇談会で）総裁の方からどのような説明をされた？「今回の連立離脱は私の責任でございますので、みなさまにおわびを申しあげました。首班指名の瞬間ギリギリまで、私自身もこの３日間、連休の間も作業を続けておりましたが、合意できる政党と一緒に歩めるように努力をしていくので、多くの国会議員のみなさんの力もお借りしたいし、ご協力も得たい旨をお伝えしました。ありがとうございます」こうした状況下で、15日、各党との党首会談に臨んだ高市総裁。国民民主党･玉木代表との会談後は…。（自民党 高市 総裁）「私の方からは来る首班指名におけるご協力をお願い申し上げた。国民民主党と私ども基本政策が近いということで、年収の壁の問題もこれまで合意してきたので、しっかりスピード感もってやっていきたいということなど、さまざまな話をした」Ｑ.手ごたえは？「まぁそれは何とも申し上げられません」一方、野党統一の“首相候補”として名前があがる国民民主党の玉木代表は、14日夜、生出演した番組で…。（BS日テレ｢深層NEWS｣ 国民民主党 玉木 代表）「どこかの党とパートナーを組んで連立を形成しなければならないのであればですね、安全保障などの基本政策などについては一致しないと、むしろ、国家、国民を守れないということですから、その一致は最低限必要だと」14日、国民民主党は、与野党4党と相次いで、幹事長会談を行いました。中でも注目されたのが、立憲民主党、日本維新の会との野党3党での会談。この3党の協力があれば、政権交代が可能になります。会談前、立憲民主党の安住幹事長は。（立憲民主党 安住 幹事長）「もちろん理念は大事です。でも皆さん現実の政治を動かしていくって、それだけじゃないですよね。だからそういう点で言えば、私達の方がはるかに本気だから、場合によっては野田を下してでもやらせてくださいって言ってんですよ」その思いは届いたのでしょうか。会談後、国民民主党の榛葉幹事長は。（国民民主党 榛葉 幹事長）「維新の中司幹事長から発言がありまして。数あわせだけではダメ。理念･政策が大事。政策的な一致を見るプロセスや努力が必要ではないかと。私の方から、基本的に維新さんと全く一緒でございますと。野田代表の描いている自民党に代わる枠組みはどうなのか、憲法･エネルギー･安全保障この3つの具体的な極めて重要な基本理念どう考えているのか…次の党首会談で（立憲から）返していただくことに」立憲、維新、国民民主の野党3党は、15日、3党で党首会談を行うことで一致。午後4時から会談が行われています。ただ、玉木代表には、不満があるようで…。（BS日テレ｢深層NEWS｣ 国民民主党 玉木 代表）「お互いにいろいろ疑問を投げ合ってる状態で、本当だったら、もう一回、幹事長会談入れて、その答えをどうなんだとしてから党首にあげるということなんですけど…（党首会談は）いきなりな気がしますね。やるならやりますけど、会うためにやるんじゃなくて、何か合意を得るのであれば事前調整をしっかりやらないと、 なかなか党首で会っても、もう一回また持ち帰りましょう…検討しましょう…では、なかなか前に進まないのかなと思うので、その意味では“生煮え感”があるなという気がしますけどね」事前の調整が足りていないと指摘しました。「政権交代」に向け野党にラブコールを送る立憲民主党。この動きを静岡県連の源馬代表は「大きなチャンス」ととらえています。（立憲民主党 静岡県連 源馬 謙太郎 代表）「自民党が政権を長く続けてきて、それが変わるチャンスは十数年に1回。この大きなチャンスをしっかり生かして、本来の民主政治のあるべき姿にこの機会に取り戻していくべき。自分たちの党の代表にこだわらず、でも、政権を担って 政策を実現する。自分の意見と多少違っても、政権を担っていく上では、しっかりまとまっていかなければいけない。その覚悟はみんなあると思う」（澤井 志帆 キャスター）「次の首相を巡る各党の駆け引きが続いていますが、県民はそれをどう見ているのでしょうか？（30代）「国民が暮らしやすくなるようになればいいなとは思う。それができれば誰でも」（30代）「誰がなっても正直変わらないと思って。子育てのところですかね。手厚いサポートとかあればいいかなと思う」（60代）「人数を、とにかく集めて政権交代したいというけど、それだったら高市さんをつぶしたいっていう意見、考えで言っているのかなと思って。人集めでいいのか。もっと国民のことを考えてもらいたいですね」“政治空白”といわれる状況が続く中、各党はどのような答えを出すのか党首会談は先ほど終わっています。午後4時から行われた、立憲、維新、国民の3党による党首会談は、約1時間にわたりました。会談で、玉木首相誕生に向けた野党候補の一本化についてはまとまらず、引き続き協議を継続し、来週20日･月曜日にも改めて3党による党首会談を話し合ったということです。（立憲民主党 野田 代表）「ざっくばらんにお話をすることができましたし、もちろん、政党として、それぞれ基本政策全部一致するわけがないんでね。もともと違いがあるんですよ。違いがありますけど、お互いの考え方を理解し合えればね、理解しあえれば…それは私は政権運営できると思います。そのことはきょうも強調させていただきました」（国民民主党 玉木 代表）「憲法改正（緊急事態条項）については賛成できないということでしたので、ここもやはり隔たりがあるなということを感じました。正直ですね、きょう丁寧にご説明いただいたのはありがたいと思いますけれども、依然、隔たりがあるな…ということで、きょうは申し上げました」