タレントの神田うの（50）が15日までに自身のインスタグラムを更新。人気女子プロゴルファーや、元日本レビアナウンサーとの“観劇2ショット”を披露した。

神田は「日本初の女性のみのオーケストラ、東京女子管弦楽団の定期公演にようやく伺わせて頂きました 本当に素晴らしく大変楽しませて頂きました 」とつづり、9日に行われた「東京女子管弦楽団」の公演を観劇したことを報告。

続けて「『踊る秋』とプロデュース（ネーミング）した美奈子ちゃんこと楽団理事長の永井美奈子さん流石でございました〜」とつづり、全身白のファッションに身を包んで、東京女子管弦楽団の理事長を務める元日本テレビでフリーアナウンサーの永井美奈子との2ショットなども披露した。

さらに「理子ちゃん ときゃわいい娘ちゃん達 とご一緒に壮大なオーケストレーションに高揚し潤いのお時間を過ごしました 」とつづり、プロゴルファーでタレントの東尾理子と、オーケストラステージをバックに撮影された“観劇2ショット”も披露。

最後には「東京女子管弦楽団」のアカウントを添えて「お招き下さりありがとうございました」と感謝を記した。