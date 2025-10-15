◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間15日、アメリカンファミリー・フィールド)

ドジャースは山本由伸投手が9回1失点で、メジャー2年目で初の完投勝利を記録。試合後、ベテランのキケ・ヘルナンデス選手には丁寧なお辞儀と握手、さらに熱い抱擁で勝利を喜びました。

山本投手は初回、1番打者に初球を先頭打者ホームランとされますが、その後はブリュワーズ打線を9回111球、3安打、7奪三振、1四球、1失点と圧倒。メジャーでは自身初の完投勝利で、日本での最終年である2023年の日本シリーズ以来の完投でした。

最後は三振で決めた山本投手は、口元が緩んで笑顔。捕手のウィル・スミス選手が駆け寄りハグをすると、メジャー初完投のボールを受け取ります。

その後、列になって仲間たちが祝福。レフトを守っていたキケ・ヘルナンデス選手が前に来ると、山本投手が丁寧なお辞儀で対応。握手をして熱い抱擁をみせました。

34歳ベテランのキケ・ヘルナンデス選手は、この試合2安打を放ち、2得点と勝利に貢献。ポストシーズンでは、11安打、打率.379といずれもチームトップです。

山本投手の力投に、「彼はいきなり初球にホームランを打たれたけれど、動揺しなかったね。試合を支配していたよ」とねぎらいました。

チームは敵地で連勝スタート。日本時間17日に本拠地で第3戦を予定しています。