今だけ「チョコクロ」1個無料でもらえる！サンマルクカフェで「チョコクロ犬のハロウィンワンダフルプレゼント」開催中。

サンマルクカフェでは、2025年10月10日から31日までの期間限定で「チョコクロ犬のハロウィンワンダフルプレゼント」キャンペーンを実施しています。

「プレミアムチョコクロ」がハロウィン仕様に

期間中、「プレミアムチョコクロ スイートポテト」の詰め合わせBOXまたはプレミアムBOXを購入すると、 "チョコクロ犬からのハロウィンギフト"として、チョコクロが1個無料でもらえます。

「プレミアムチョコクロ スイートポテト」は、11月5日まで販売している限定商品。「ねっとりとした食感と蜜があふれるような甘さ」が特長の鹿児島県産の安納芋を使った"おいもづくし"の一品です。サクサクのクロワッサン生地の中に安納芋チョコレートと安納芋クリームを包み込んでいます。

無料プレゼントの対象となるのは、「プレミアムチョコクロ スイートポテト」2個と「チョコクロ」3個が入った「詰め合わせBOX」（価格1330円）、「プレミアムチョコクロ スイートポテト」5個が入った「プレミアムBOX」（価格1750円）の2種です。

また、期間中は「プレミアムチョコクロ スイートポテト」のスリーブとBOXが、"おいものおばけ"イメージのハロウィンデザインに。

対象商品がなくなり次第終了します。店舗によって価格が異なる場合があります。その他割引やクーポン、キャンペーン、株主優待券との併用はできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部