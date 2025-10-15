©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今週は、特別企画「出張！DAIGOも台所 in 秋の京都」と題し、京都府南部の宇治・城陽エリアからお届けする。



アウトドア体験が楽しめる城陽市のテーマパーク「ロゴスランド」を舞台に、キャンプやバーベキューなど秋の屋外レジャーにオススメのメニューを紹介する。



水曜日は「燻製の盛り合わせ」を中国料理のプロ・河野篤史 先生（辻調理師専門学校）が教える。

京都・宇治市は日本有数の「お茶」の産地！

そんな宇治のお茶を贅沢に使い、家庭にある緑茶や紅茶の茶葉で簡単にできる「燻製」のレシピを紹介する。

香ばしいお茶の風味は「お店に売ってたら絶対買うレベル！」とDAIGOもお気に入り！

「燻製の盛り合わせ」

＜材料（２人分）＞

煮卵 ２個

カマンベールチーズ ４切れ

蒸しほたて ４個

茶葉（緑茶） 10g

ざらめ ５g

パクチーの葉 適量

塩 小さじ１

甜麺醤（テンメンジャン） 小さじ１

マヨネーズ 小さじ２

花椒粉（ホァジャオフェン） 適量

＜作り方＞

① 煮卵、カマンベールチーズ、蒸しほたては風通しのよいところで30分ほど置き、表面を乾燥させる。



② アルミカップに塩を入れ、別のアルミカップに甜麺醤とマヨネーズを混ぜて入れる。



③ フライパンにアルミホイルを敷き、茶葉とざらめを混ぜてのせ、アルミホイルをかけて網をおき、①と②を網の上に並べる。



④ ③のフライパンを強火にかけ、煙が出てきたら蓋をし、弱火にして３分燻製にし、火を消して更に３分燻製する。



⑤ アルミカップを取り出し、塩の方に花椒粉を加えて混ぜ、煮卵、チーズ、ほたては風通しのよいところに30分以上置く。



⑥ ⑤を食べやすい大きさに切って器に盛り、アルミカップとパクチーの葉を添える。

DAIGO

「ホントにちゃんと“燻製”ですね。こんなに簡単に作れちゃうなんてビックリ！ぜひみなさんもチャレンジしてほしいな。お茶の香りがすごく香ばしいし、甜麺醤や花椒粉を使った中華風の調味料もよく合います！」