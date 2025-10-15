馬が言うことを聞いてくれない？ちょっとした気付きで馬の動きに変化
だらだらと毎日を過ごす30歳オーバーの私が馬に乗れるようになったら？
趣味が欲しくて様々なことに挑戦するも三日坊主になってしまうことが多かったイラストレーターの小村ことみさん。ある日、TVで見た躍動する馬の姿に釘付けに。乗馬に対して費用や体力などの不安もありましたが、「とにかく乗ってみたい！」という一心で、まずは乗馬クラブへ行ってみることに。
なにかを続けることが大の苦手だったことみさんの人生を変えた「乗馬」。どんな馬たちとの出会いによって、「続けられる」趣味を見つけることができたのでしょうか？
■知って安心！乗馬用語集
レッスンに参加すると、日常で聞き慣れない単語に戸惑うことも…。
基本用語や施設の名称など、初心者のうちに知っておきたい言葉を集めました。
■乗馬のレッスン用語
扶助（ふじょ）
騎手が馬へ指示を伝えるための合図です。
【扶助の一例】
脚（きゃく）
膝から下を使っての扶助。
例）「脚を強く使って、元気に歩かせて！」
拳（こぶし）
手綱を持つ手のこと。
例）「拳は軽く握らないと馬が止まっちゃうよ」
愛撫
馬の首を軽くたたき、感謝を伝えることです。馬が指示を正しく聞いてくれたときや、騎乗の前後におこないます。
歩度（ほど）を伸ばす/ 詰める
歩度とは、馬の歩幅・歩く速さのことです。
「歩度を伸ばす」ときは、歩幅を広げ元気よく馬を動かし、ペースを上げていきます。
「歩度を詰める」ときは、歩幅を狭めてペースを落とします。
鐙（あぶみ）
鞍の両側に吊り下げられた、人の足を掛ける馬具。
例）「鐙の上に立ってバランスをとってみよう」
鞍数（くらすう）
馬に1 回（1 レッスン）乗ることを1 鞍と数えます。
例）「今日4 鞍も乗ったから明日絶対筋肉痛だよ〜」
部班（ぶはん）
グループレッスンのことを指します。複数の馬で列になり、指導員の号令に従って同時に動きます。
■馬に関する用語
牡馬（ぼば）
オスの馬のこと。
牝馬（ひんば）
メスの馬のこと。
セン馬
去勢されたオスの馬のこと。
フケ
メスの馬の発情のこと。
ボロ
馬糞のこと。
例）「いつもレッスン始まるとボロするよね…」
物見（ものみ）
馬が物や音に気を取られている様子。
例）「物見してるから、一回みんな停止しよう」
■施設などの名称
廐舎（きゅうしゃ）
馬が住む建物です。馬房（ばぼう）という馬一頭一頭の部屋が並んでいます。
洗い場
蹄洗場（ていせんば）とも呼ばれます。
馬の手入れや、馬装をおこないます。
馬場
レッスンや競技をおこなう場所です。
レッスンによって大きさや形など様々ですが、競技では20 × 60m の長方形が正式なものになります。
著＝小村ことみ／『馬に乗らずにいられない！ 続かない私、乗馬が趣味になりました』