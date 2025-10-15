

デザインも大きく変わった「ソルテラ改良モデル」。しかし、中身は外観以上に大きく変わっている（写真：SUBARU）

これ、マイチェン（マイナーチェンジ）だよね――。

そんな気楽な感じで「ソルテラ」改良モデルのプロトタイプに乗ったら、まったく違うクルマに仕上がっていて心底驚いた。

走行の舞台は群馬県内のクローズドエリアで、クルマが走行するには少し狭い印象がある、アップダウンが激しい約6kmのワインディング路だ。

サーキットというよりは、起伏が激しいラリー競技のターマック（舗装路）といった雰囲気である。

「水平対向＋シンメトリカルAWD」を感じる

試乗日は朝から雨模様で、路面は完全なウェット状態。ここで、新旧ソルテラを乗り比べた。

1周目は、ソルテラを含めた4車種（トレイルシーカー、アンチャーテッド、北米生産大型SUV）で、トヨタとのアライアンスBEV（電気自動車）開発総責任者PGM（プロジェクト ゼネラル マネージャー）を務める、旧知の井上正彦氏に同乗していただいた。

走り出してすぐに感じたのは、“動きの粘り”と“予見性の良さ”だ。



群馬県内のクローズドエリアでの走行は雨天の中で行った（筆者撮影）

具体的には、コーナリングを前にブレーキを踏むとジワッとクルマが前に沈み込み（ノーズダイブ）、ステアリングを切ると少ない操舵角でクルマ全体が自然とコーナーイン側に吸い込まれていく感じだ。ステアリングには、手応え感もある。

ロールは少なく、旋回中に車重をネガティブに感じることもなく、自分の意思がコーナーの出口からさらにその先へと自然と導かれていく。

EV（電気自動車）でありながら、スバルの真骨頂である「水平対向エンジン＋シンメトリカルAWD」で培った走りを、より深く追求したという印象だ。

ソルテラ改良モデルの走りに感心しながら、井上氏にEV市場の現状とこれから、そしてスバルのEV戦略について聞くと「構え（かまえ）をつくること」の重要性を強調した。



「ソルテラ改良モデル」のデザインについて解説する井上正彦氏（筆者撮影）

欧米各国でEV市場の変化を肌で感じる中、国や地域の政治的な思惑もありEVシフトの行方はなかなか見えない。しかし、井上氏は「開発を止めるわけにはいかない」と実感を込める。

スバルの企業規模で「EVの構え」をつくるには、トヨタとのアライアンスによってスバルとしてのリスク（投資）分散を行うことが必要だと指摘する。

そうしたアライアンスEVの中核が、今回のソルテラ改良モデルなのだ。

つまり、このクルマは初代ソルテラのビッグマイナーチェンジという“次元の話”ではなく、スバルとトヨタのEVに対する知見を総動員した新作EVだといえよう。走り始めてすぐに走りの良さを実感するのも当然だ。

「動きの粘り」と「オン・ザ・レール」

井上氏の同乗後は、取材同行者に助手席に座ってもらい、各種の設定変更をしながら周回を重ねた。

走行モードを「POWER」に切り替えて、走りのリズムをペースアップ。アクセルペダルをいっぱいまで踏むと「速い！」と感じる。

速いといっても爆発的というような唐突さではなく、グイグイとクルマ全体の推進力が強い印象を受けた。



雨天の中でも安心してアクセルペダルを踏める安定感がある（同乗者撮影）

システム出力は、改良前の160kWから一気に252kWと1.6倍になっているのだから、パワー差を実感するのは当然だ。

そんな速さがあっても、コーナー入り口でのブレーキングで安心感がある。むろん、路面状況とタイヤ性能の限界を加味したうえで無理はしてはいないが、重いEVにありがちな「止まり切れるのか……」という不安があまりない。

そこからコーナーを抜けていくまでクルマ全体の動きが濃密で、凝縮感が高いといった印象だ。最初にお伝えした“動きの粘り”が、ここにある。

クルマの動きがバタバタとせず、メリハリがある。いわゆる「オン・ザ・レール」という走行感であり、ドライバーとして気持ちが落ち着く。これを「予見性」という言葉に置き換えることもできるだろう。

路面の段差を乗り越える際も、ガツンとくることはなく、ほどよくコトンという感じで乗り心地も良い。

パドルシフトでは、減速時のみならず加速時でも制御が入るため、よりパワフルな走行感が楽しめる。



ドライブモードはシフトダイヤル横のボタンで行う。前方にはスマホの非接触充電器を2つ設置（筆者撮影）

次に、走行モードを「ECO」と「NORMAL」にして走り比べると、スバルがいう「動的G」の制御などの違いがはっきりわかった。

次いで、改良前の初期モデルに乗った。

第一印象は「（運転席の）囲われ感が強い」だった。実は改良モデルでは、インテリアの造形が横基調に転換されており、運転席についたときゆったりと広く感じたのだ。

初期モデルでは、独自の世界観を生み出そうとしたのだろうが、結果的に「クルマがお客を選ぶ」ことになったように思える。



インストルメントパネルが水平基調になったと同時にセンターディスプレイをサイズアップしている（筆者撮影）

走り出してみても、先に走った改良モデルとの差は歴然だ。

動的Gと呼ぶ、加速の伸びや抑揚感が少ない。ハンドルの中立付近で電動パワーステアリングがかなり軽く、左右に切り込んだところからクルマが一気に旋回するような感覚だ。

その後はロール量が大きくなり、コーナリング中にハンドルをさらに切り足す必要がある。いわゆるアンダーステア傾向が強い。同乗者は「さっき（改良モデル）と違って、コーナーで身体が外に大きく持っていかれる」と表現した。



以前に乗ったソルテラ改良前モデルの走行カット（写真：SUBARU）

新旧の乗り比べをしてみると、明らかに「改良モデルは別物」だと実感する。

「改良」の範囲を超えたアップデート

紹介する順序が逆になったが、ここでソルテラ改良モデルの商品概要をお伝えする。

商品コンセプトは、「Upscale Practical ＋ 先進的で都会派」と「ユーザーの不安払拭と強みの伸長」の2つとした。

デザインでは、フロントマスクを刷新して都会派の雰囲気を強調。担当デザイナーは「トレイルシーカー、アンチャーテッド、そして北米生産の大型SUVを含めて、ブランドとして統一した表現を持たせながら、モデル毎の商品特性を生かした」という。



「ソルテラ改良モデル」ではフェンダー部分をボディ同色とした仕様も用意（筆者撮影）

シャシーについては、改良という範囲を超えて大きく手を加えている。

理由は複数あり、バッテリーセルを改良して搭載数を増やしたことで、バッテリーパックの横幅が広がったこと、側面衝突時の安全性向上のためクルマの上屋（うわや）の剛性を上げたこと、そして運動性能全体を引き上げることなどが挙げられる。

EV市場では今後、車両性能での競争がさらに厳しくなることは明白であり、スバルはソルテラ改良モデルを含めた4モデルが登場するこのタイミングで、フルモデルチェンジ級のシャシー刷新をトヨタと協議のうえで決断した。

モーター・インバータ・ギアなどを集約する「eアクスル」にも改良を施している。

結果的にシステム出力は、改良前がFWD：150kW／AWD：160kWだったが、これをそれぞれ165kW／252kWまで引き上げた。また、インバータに低損失SiC素子を採用するなどして、パワートレイン全体の損失を低減している。

関連して、AWD制御についても「クルマ主体からドライバー主体」に考え方を改めた。

改良前には車体Gセンサーを活用していた前後Gの制御に、改良後はアクセルセンサを活用。ステアリングの操舵角から車両にかかる横Gを推定して、駆動力を配分する。



雨天の走行でより「ドライバー主体」になったことを確認できた（筆者撮影）

バッテリーは、改良前と同じサプライヤーながら別種の電池セルを導入し、電池セルの搭載数を増やして全体の充電量を引き上げた。

航続距離の開発目標値（WLTCモード）は、AWDが改良前の487km（FWDは567km）から622km（同746km）と約20％伸びている。

バッテリーの急速充電性能も向上している。改良前は、EVに対する市場でのデータが少なかったこともあり、電池の安全率をかなり上げていたが、初期モデルでの市場データを集約することで、充電に対するバッテリー側の受入体制を見直した。



給電のデモンストレーションも行われた（筆者撮影）

さらに、低温時では電池の最適温度に昇温させるプレコンディショニング機能を加え、充電効率を上げている。

スバルのEV戦略はここからだ

ここまで見てきたように、スバルにとってソルテラ改良モデルは、いつどのように市場変化が起こるか見通しがつかないグローバルでのEV市場に対応するためのスターティングポイントなのである。

課題は車両コスト削減や急速充電施設の拡充、普通充電の出力アップなど、社会インフラ整備を含めてさまざまあるが、スバルとしてはトヨタとのアライアンスを最大限に活用した「構え」を築くことが先決だといえよう。



ジャパンモビリティショー2025には、トレイルシーカー（日本仕様）が出展されることも明らかとなり、国内市場でのスバルEV戦略にますます期待が高まる。

（桃田 健史 ： ジャーナリスト）