ロクシタン史上最も豪華！5年連続売上No.1美容液など現品6個入り「アドベントカレンダー」予約開始
毎年人気のロクシタンのアドベントカレンダーが、2025年は大幅進化！今回初めて、同社で5年連続売上No.1の夜用美容液「イモーテル オーバーナイトリセットセラム」をはじめとした現品サイズを6点詰め込んだ豪華版が登場した。2025年10月29日(水)限定発売に向けて、予約受付がスタートしている。
今年のデザインは、プロヴァンス地方の住宅建築や、フランスの美しい暮らしの文化「アール・ド・ヴィーヴル」から着想を得て描かれたもの。窓や箱を開けるたびに出合える24個のアイテムは、まさに植物たちの魔法を詰め込んだ贈り物。インテリアとしても映えるデザインで、クリスマスまでのカウントダウンがより特別な時間になりそう。
■プロヴァンスの家をイメージした豪華ボックス
「プレミアムアドベントカレンダー 2025」(2万9150円)は、プロヴァンスの邸宅をイメージした、見ているだけでワクワクする豪華ボックス。
目玉となる「イモーテル オーバーナイトリセットセラム」をはじめ、ボディケア用の「アーモンド サプルスキンオイル」と「シア フットクリーム」、人気ハンドクリーム3種の現品がずらり。さらに、本格エイジングケアができる「シア イモーテル セラムボディクリーム」や新フレグランスコレクション「アート オブ セント」のミニアイテムも入っており、普段なかなか手が出ない高級ラインを試すチャンスかもしれない。
■復刻限定アイテムも入った通常版
もう少し手軽に楽しみたいなら「アドベントカレンダー 2025」(1万7050円)という選択肢も。復刻限定アイテム「スパークリングリーフ シア バスキューブ」は、オリーブの葉とマンダリンのきらめくフレッシュな香り。お風呂に入れるだけで、至福のバスタイムが過ごせる。
価格を抑えながらも、ハンドクリーム3種とフットクリーム、ネイルオイルの現品5個がしっかり入っているのがうれしい。初めてロクシタンのアドベントカレンダーに挑戦する人にもおすすめできる内容となっている。
年末の忙しい時期、毎日がんばる自分へのご褒美に、ロクシタンの特別なアドベントカレンダーはいかが。現在、全国のロクシタン店舗や公式通販サイトにて予約受付中。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
