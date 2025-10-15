「息子さんが勤務中に車で事故を起こしてしまったんです」と警察からの電話に反撃！詐欺と確信した理由は？【作者に聞く】
「実は息子さんが勤務中に車で事故を起こしてしまったんです」ある日、みこまる(@micomalu)さんのご主人に警察署から電話がかかってきた。突然のことでパニックになってしまったが、よく話を聞くとなんだかおかしい…詐欺の手口を描いた「息子を騙る輩に喝！」を紹介する。
■相手の要望は示談金40万円
「息子は今仕事があって抜けることができず、警察が代理で連絡をしていると説明されました」と電話の内容を明かしてくれたみこまるさん。そして「主人はこの段階で、詐欺電話だと気付いたそうです。受話器口からタバコを吸う息遣いも聞こえてきて、こちらもかってやるつもりで話を聞いたようです」と詐欺と確信し対応をしたようだ。
ご主人が早い段階で詐欺グループからの電話だと気づいた理由として「息子が車で事故を起こすはずがない、我が子はまだ小学生で車を運転できる年齢ではなかったから」だという。事故の詳しい状況を聞いていくと「無事ではあるが怪我をしていて示談で済ませたい」「示談金は40万円」で解決したいと申し入れがあったようだ。
最近では、声音が違っても「風邪を引いた」と嘘をついたり、仕事のトラブルでお金が必要という詐欺の手口もあるので、くれぐれも気をつけたい。
実体験を漫画にした本作「息子を騙る輩に喝！」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：みこまる(@micomalu)
