寝返りを気にせず快眠！首・肩・背中を支える！【ショップジャパン】のセブンスピローウルトラフィット枕がAmazonに登場中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
首・肩・背中を支える！仰向けも横向きもフィット！【ショップジャパン】のセブンスピローウルトラフィット枕がAmazonに登場中！
ショップジャパンのセブンスピローウルトラフィット枕は、従来の「セブンスピロー」をリニューアルし、特に横向き寝のフィット性を向上させた低反発枕である。頭から背中まで七つの部位を支える設計で、首・肩・背中への負担を軽減する。
素材には、体温と圧力に応じて体に沿って変形する低反発素材「スムース ヴィスコエラスティック」を使用している。また、空気の通り道を作ることで通気性がアップし、朝まで快適な睡眠をサポートする。
この枕の最大の特長は、12本のスリットが入った「ウルトラフィットカット構造」だ。この構造により、仰向け寝では頭・首・背中の傾斜に合わせて適度な高さに緩やかに沈み込み、横向き寝では肩の圧力を吸収して深く沈み込む。これにより、寝姿勢が変わっても常に体に合わせて高さが変動し、どちらの寝方でも理想的なフィット感を実現する。
ウルトラフィットカット構造により、従来品に比べ横向き寝のフィット性が向上している。頭から背中まで七つの部位を支える設計で快適な眠りをサポートしてくれる。
縦約68センチのロングサポートと横幅約90センチのワイドサイズで、頭から背中までを広く包み込み、寝返りを打っても枕から落ちる心配がない。仰向けでも横向きでも、あなたに優しくフィットし続けるこの枕で、今すぐ極上の眠りを手に入れよう。
