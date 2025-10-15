エータイの２６年８月期は連続最高益更新へ、新たに１５寺院の開苑を計画 エータイの２６年８月期は連続最高益更新へ、新たに１５寺院の開苑を計画

エータイ<369A.T>は１５日の取引終了後、２５年８月期の単独決算の発表にあわせて、２６年８月期の業績予想を開示した。売上高予想は３４億１５００万円（前期比１６．６％増）、営業利益予想は８億５９００万円（同２０．５％増）、最終利益予想は５億６９００万円（同２４．４％増）とした。前期に達成した過去最高業績の更新を目指す。永代供養墓の募集代行契約の獲得を進め、新規に１５寺院の開苑を計画。そのほか、戦略的な広告宣伝や人的資本投資の拡充を行う。配当予想は中間・期末各２７円の年間５４円（同８円増配）を見込む。



２５年８月期は売上高が２９億２９００万円（前の期比２３．３％増）、営業利益が７億１３００万円（同４０．９％増）、最終利益は４億５７００万円（同５３．８％増）だった。新規寺院との提携拡大に注力し、開苑寺院数は９２（同１２寺院増）に増加。また、積極的に広告宣伝を行いユーザーの開拓を強化した。期末一括配当は従来予想から７円９５銭増額の４６円（同１６円増）とした。



出所：MINKABU PRESS