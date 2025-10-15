サイエンスＡは今期経常利益６１％増を計画、「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ」成長続き初配当も サイエンスＡは今期経常利益６１％増を計画、「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ」成長続き初配当も

サイエンスアーツ<4412.T>は１５日の取引終了後、２５年８月期の単独決算発表にあわせ、２６年８月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比２５．１％増の２０億６９００万円、経常利益は同６０．７％増の１億４８００万円を見込む。また初配当として期末に１円の配当を計画する。



ライブコミュニケーションプラットフォーム「Ｂｕｄｄｙｃｏｍ」の継続的な成長を目指す。先行投資として開発と営業人員の拡充も続ける方針。本社移転に伴い、固定資産の耐用年数短縮による減価償却費の増加も見込む。２５年８月期の売上高は前の期比３９．７％増の１６億５４００万円、経常損益は９２００万円の黒字（前の期は３４００万円の赤字）となった。



出所：MINKABU PRESS