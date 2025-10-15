Ｈ２Ｏリテイは東宝の自社株ＴＯＢに応募、売却益１３３億円を特別利益に計上へ◇ Ｈ２Ｏリテイは東宝の自社株ＴＯＢに応募、売却益１３３億円を特別利益に計上へ◇

エイチ・ツー・オー リテイリング<8242.T>は１５日の取引終了後、東宝<9602.T>が実施する自社株の公開買い付け（ＴＯＢ）に対し、保有株の一部について応募することを決めたと発表した。発行済み株式総数の１％に相当する１７０万株を１株８７８２円で売却する。売却予定総額は１４９億２９４０万円。応募株式の全部の買い付けが行われた場合、Ｈ２Ｏリテイは２６年３月期第３四半期（１０～１２月）において約１３３億円の譲渡益を特別利益として計上する予定。



Ｈ２Ｏリテイは東宝の発行済み株式の５．１９％に相当する８７９万７８５２株を保有する。２６年３月期の業績予想への影響は現在精査中とし、公表すべき事象が発生した場合は速やかに開示する。なお、Ｈ２Ｏリテイは９月度の営業概況も発表。連結売上高は前年同月比３．９％増となった。百貨店事業は同２．５％増だった。



