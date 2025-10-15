河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』第2回YouTube生配信の特典ポスターは、汗キラキラのビキニショット

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』の発売を記念して、10月17日20時頃よりYouTubeでの第2回生配信が決定した。配信日に写真集を予約すると「限定ポスター」と「ステッカー」が特典として付く。

■ビキニ×ツインテール×最高の笑顔のショットはコペンハーゲンのサウナで撮影

YouTube配信2回目特典のB3サイズ折り目なしポスターとなるのは、写真集未収録の、ほかほかの“おひな”さんカット。

コペンハーゲンの川のほとりにあるバレルサウナでまったり、じっくり温まり、汗をキラキラさせながらカメラに笑顔を向けた。ハート柄の水着とツインテールのコラボレーションもずるいくらいかわいい1枚。昼下がりのサウナデート気分に浸れるスペシャルなポスターとなっている。

さらに、ポスターに加えW特典として、河田陽菜直筆のキリンのイラストや未収録カットが入った「おひなどうぶつえんステッカー」が付いてくる。

なお、W特典は、10月17日のみのSony Music Shop限定（10月17日0時から23時59分まで販売）となる。

メイン写真：河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』通常版・裏表紙

■書籍情報

2025.11.11 ON SALE

日向坂46 河田陽菜 2nd写真集『テイクオフ』

