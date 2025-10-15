ドジャースの山本由伸投手が14日（日本時間15日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズの第2戦に先発。敵地でブルワーズ相手に111球3安打1失点7奪三振という内容で、メジャー初完投を果たした。

チームは5ー1で勝利し、同シリーズの対戦成績を2勝0敗とした。快投した山本に対して、チームメートが賛辞を贈った。



■PSでは8年ぶりの完投

■「アメージングだった」

山本は1回、先頭ジャクソン・チョーリオ外野手にいきなり被弾。初球を運ばれるショッキングな立ち上がりとなったが、すぐに修正。この回を最少失点で切り抜けると、その後は圧巻の投球。2回以降は2安打しか許さず、結局9回を1人で投げ抜き、111球3安打1失点に封じた。ポストシーズン（PS）における完投勝利は、2017年のジャスティン・バーランダー投手（当時アストロズ）以来8年ぶりで、日本投手としては初の快挙となった。6回の第3打席で本塁打を放ち、PSにおける球団最多記録（通算14本）をマークしたマックス・マンシー内野手も山本を絶賛。「ヨシは先頭打者に本塁打を打たれてもまったく動じなかった。本当に見事だったよ」と話した上で、「間違いなく、これまでで一番リラックスして投げていたと思う。球種の多さ、それを自在にコントロールできる能力……本当にすごく印象的だ」と振り返った。さらに「ヨシはすでにチームで最も信頼できる投手だけど、彼を知れば知るほど、まだ上のレベルに行けるんじゃないかと思ってしまう。今年の彼はすでに一段上のレベルに達している。それでもなお、彼の中にはもっと可能性があると感じるんだ」と話し、伸びしろについても確信していた。2回に同点弾を放ったテオスカー・ヘルナンデス外野手もマンシーに同調。「アメージングだったよ。でも、我々にとってはもう驚きじゃない。レギュラーシーズンでやっていたことを、PSでもやっているだけさ」とし、「彼はスーパースターだ。昨年の最初は少し苦しんでいたけど、すぐに順応して自分の形を取り戻した。日本でMVPやサイ・ヤング賞（沢村賞）を獲っていたあのヤマモトが、MLBでもそのまま同じことをやっているんだ」と無双ぶりを強調した。前日のブレイク・スネル投手に続いて好投した山本。ドジャースの誇る先発陣が、PSでも存在感を発揮している。



