ＣａＳｙ、12-8月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・6-8月期も黒字浮上

ＣａＳｙ <9215> [東証Ｇ] が10月15日大引け後(17:00)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常損益は2500万円の黒字(前年同期非連結は1400万円の赤字)に浮上して着地した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の連結経常損益は2500万円の赤字(前年同期非連結は2000万円の黒字)に転落する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結経常損益は900万円の黒字(前年同期非連結は100万円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の0.0％→1.9％に改善した。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース

