あす16日(木)は、北陸付近を前線を伴った低気圧が進む影響で、九州〜東北の広い範囲で雨が降るでしょう。低気圧に近い北陸などは激しい雷雨となり、警報級の大雨となる可能性もあり、注意が必要です。

■広範囲で傘の出番 激しい雷雨の所も

あす16日(木)は、北陸付近を前線を伴った低気圧が進む影響で、九州〜東北の広い範囲で雨となるでしょう。特に、低気圧に近い日本海側の地域や東北では発達した雨雲がかかる見込みで、激しい雷雨になる所もあるでしょう。また、北陸や東北などの沿岸部では風も強まり、横殴りの雨になる所もありますので、お出かけの際は十分な注意が必要です。

■関東でも断続的に雨…降り方強まる所も

関東でも、あす16日(木)は断続的に雨が降り、傘の手放せない一日になりそうです。通勤・通学の時間帯はまだ雨が降り出していない所も多いですが、次第に雨の範囲は広がる見込みで、昼すぎ頃には広範囲で傘の出番となるでしょう。大気の状態も不安定となりますので、局地的にザッと雨が強まるほか、落雷や竜巻などの激しい突風が起こる可能性もあり、注意が必要です。