女子駅伝日本一を決めるクイーンズ駅伝（11月23日・宮城県開催）の予選会であるプリンセス駅伝 in 宗像・福津が19日、福岡県宗像市を発着点とする6区間42.195kmのコースに31チームが参加して行われる。上位16チームにクイーンズ駅伝出場権が与えられる。

昨年のパリ五輪5000ｍ代表だった樺沢和佳奈（26、三井住友海上）が、長期間のケガから復活してきた。9月の全日本実業団陸上5000ｍで日本人トップの10位（15分32秒90）。この冬はマラソン出場も見据えているが、まずは昨年苦い思いをしたクイーンズ駅伝で、チームに貢献することが一番の目標だ。そのためにプリンセス駅伝で弾みを付ける。

【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果

一時は引退も考えるほど故障に苦しんだシーズン

全日本実業団陸上5000ｍで「もう少し行けましたね」という感触も持ったが、樺沢にとって「久しぶりのレース」ということを考えれば合格点。「15分35秒を切ることと日本人トップ」が目標で、その両方を達成した。

学生時代の1500ｍから距離を伸ばし、23〜24年は5000ｍで15分20秒前後を安定してマーク（自己記録は23年の15分18秒76）。パリ五輪代表を決めたが、座骨神経痛が出ていた影響で本番は15分50秒86で予選を通過できなかった。



昨年のプリンセス駅伝とクイーンズ駅伝も、座骨神経痛を抱えながら出場した。成績などは後述するが、座骨神経痛も良くなっていたので今年1月から米国のチームでトレーニングを積んだ。メダリストもいるチームで、樺沢にとっては「異次元のスピードと量」という練習だった。樺沢も2か月間頑張ったが右大腿骨が悲鳴を上げた。現地でMRIを撮ると疲労骨折していることが判明。予定を半月短縮して3月上旬に帰国した。

2か月で良くなると言われたが、「4か月ちょっと足踏み」した。座骨と大腿部、2箇所が痛い経験はかつてなかった。「もう終わりなのかな」という気持ちが何度ももたげた。

6月末〜7月初め頃から練習を再開し、8月に入って明るい兆しが見え始めた。「実業団連合の北海道合宿に参加して、痛みと付き合いながらでしたが走り込むことができました」。9月に入ってスピード練習もでき始め、「7〜8割の状態でも15分30秒を切れれば」（鈴木尚人監督）という目標で全日本実業団陸上に出場していた。

来季の国際大会やこの冬のマラソン出場も視野に入っていたが、「駅伝でチームに貢献する」ことが大きなモチベーションだった。

不運が続いた昨シーズンの三井住友海上

三井住友海上は昨年のプリンセス駅伝が2位で優勝を逃し、クイーンズ駅伝は13位でクイーンズ8（シードとなる上位8チーム）を逃した。エース区間で不運が続いたことが原因だった。



プリンセス駅伝は3区（10.7km）の兼友良夏（24）が、2→3区の中継所に走り込んできた他チームの選手と接触して転倒、手首を骨折してしまった。途中から痛みがひどくなり、走り切ったが区間17位。チームは5位から9位に後退した。座骨の心配があった樺沢は6区（6.695km）に回ったが、21分29秒で区間賞を獲得。チームを5位から2位に引き上げ、優勝したユニクロに7秒まで迫った。





クイーンズ駅伝は3区（10.6km）に樺沢が入った。座骨神経痛の心配はあったが練習はできていた。25年の東京世界陸上を10000ｍで狙うプランもあり、10km区間を樺沢に任せたい気持ちがチームにあった。だが樺沢はウォーミングアップの段階から、座骨に痛みが出ていた。「できるだけ速く走りたい気持ちはありましたが、タスキをつなぐことが絶対でした。予定より設定タイムを落として走り出したんです。アドレナリンが出て痛みを感じなかったら、そのままガンガン行くつもりでしたが、走り始めたらダメでした」。

35分27秒で区間17位。チームも2区終了時で17位と良い状態ではなく、樺沢も順位を上げられず17位で4区に中継した。プリンセス駅伝とは逆に、手首骨折の影響で6区に回った兼友が区間2位と好走したが、13位に上がるのが精一杯だった。

樺沢、兼友とも昨年の悔しさを、今年の両駅伝で晴らしたい気持ちが強い。



樺沢の起用区間は1、3区以外か？

スピードのあるエースは前半のどこかで登場する。樺沢のプリンセス駅伝起用区間は、普通で考えれば1区（7.0km）か3区だろう。23年大会の樺沢は1区で区間賞を獲得している。

だが鈴木監督は「他にも試したい選手がいる」と、樺沢の1、3区への起用には否定的な話し方をしている。大物新人の不破聖衣来（22）は起用できるかどうかわからない状態で、「兼友、西山未奈美（25）、永長里緒（23）、樺沢が1、3区候補」だという。後半の長距離区間である5区（10.4km）候補には、この4人に松田杏奈（31）が加わる。つまり三井住友海上は、全員が主要区間を走る力を持つ。

兼友は昨年、今年と2年連続日本選手権10000ｍ3位の実力者。今年も3区で区間賞を狙う可能性が高い。西山は3000ｍ障害で今年の日本選手権と全日本実業団陸上に優勝。5000ｍでも15分33秒81の自己記録を持ち、今年2月の全日本実業団ハーフマラソンでは1時間10分27秒で5位と健闘した。幅広い種目の走力が駅伝でも発揮されそうだ。

新人の永長は10000ｍ以上の距離で勝負をするが、そのためにも5000ｍ（自己記録15分35秒65）の記録を伸ばしたい。「タイムはまだ出ていませんが、練習は樺沢と遜色ありません」と鈴木監督。松田は今年1月の大阪国際女子マラソンで2時間28分50秒（5位）と、自己記録を約1分更新した。

特に試したいのは西山と永長だが、1、3区両方で2人を試すことは考えにくいので、2人のどちらかと兼友に1、3区を任せるのではないか。

鈴木監督はレース展開を次のように予測する。「3区まではリードされているか、流れが良くてウチがトップに立っていても混戦でしょう。トントンで来てくれたら4区のタビタ（カマウ・タビタジェリ、25）でトップに立てます」。タビタジェリは今年の全日本実業団陸上5000ｍで優勝するなど、国内ケニア選手の中でも強さを見せている。

樺沢のスピードを最短区間の2区（3.6km）で生かすのか、5、6区の終盤で勝負を決する役割を任せるのか。「希望区間は良い意味でありません。監督が言われたように、チーム内に1、3区を試したい選手が育っています。私は区間賞は絶対取るつもりですし、チームの優勝を決定づける走りをしたいと思っています」。

来年のマラソン出場を予定していることを考えれば、後半長距離区間の5区が想定されるが、昨年7秒差で優勝チームに届かなかった6区でリベンジをする可能性もある。いずれにしても、三井住友海上はトップ通過だけを狙っている。

（TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター）