フリーアナの平井理央、娘の誕生日を祝う心温まる投稿にファン感激！「素敵な一年になりますように」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍する平井理央がInstagramにて「先日、娘が8歳の誕生日を迎えました。今年のプレゼントは写真スタジオでの撮影 そして、初めてのお友だちを招いてのバースデーパーティー 張り切ってアフタヌーンティー風にお菓子を並べたら、笑い声と甘い香りでお部屋が満たされました どんどん成長していく姿が嬉しくて、まだまだ甘えん坊なところも愛おしくて。そばで見守ってくれる家族や、一緒に笑ってくれるお友だち、ママたちに、心からありがとう。母8歳も、同じ時間を味わいながら育っていきたいと思います」と投稿し、家族への感謝の気持ちを綴った。
この投稿にファンからは「理央さんの人生の中で、母と娘の8年間はとても幸せでかけがえのない時間ですね」「素敵な一年になりますように」「理央さん、とてつもお綺麗です！！」などの声が寄せられ、多くの支持が集まった。さらに「家族の幸せが一番ですね」「いつみても癒しの笑顔」と、平井アナの幸せそうな姿に共感する反応も多く見られた。
平井理央は元フジテレビのアナウンサーであり、2012年に同局の同僚と結婚したが、2022年12月に離婚を発表している。
