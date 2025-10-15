お笑い芸人「女と男」の市川さんが、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。

8年間乗り続けた愛車・日産のラシーンとのお別れを惜しむ様子を紹介しました。中古で購入した思い出の車について語る市川さんの言葉から、車への愛情が伝わってきます。



【写真を見る】【 女と男・市川 】 「愛車・日産のラシーンとお別れ」 8年乗った愛車への想い 「シルエットがめっちゃかっこいい」



市川さんは「今日はですね、実は私が8年乗った愛車・日産のラシーンとお別れということで、今日はさよならラシーン旅」と説明します。2017年2月から乗り始め、購入時にはすでに12万8000kmを走っていた中古車でした。







「中古で買ったんですけど、12万8000km走った状態で19万円で」と購入金額を明かしました。共演者が「ヤシーンやん」と驚くと、「ヤシーンです」と市川さんも同意します。



しかし購入時の修理費は「結局最初の修理で乗り出し50〜60万はしたかな」と話し、「やっぱりどうしても、ここ直して、ここ直してってなってスタート」と続けます。その後も「最初の3ヶ月で2回ぐらい止まったかな」と苦労話を披露します。









市川さんが特に気に入っているのは車のデザインです。「このシルエットがめっちゃかっこいいんすよ。後ろの背景・景色とめちゃくちゃ合う」「２５年前の車なのに、ヘッドライトがガラスなので曇らない」「（フロントグリルが）後期型は縦なんです」と愛車の魅力を熱く語ります。







また、ラシーンを手放す理由については「当然、修理しながら乗ってきたけど」「家族が増えて、子ども大きくなって」「やっぱ手狭に正直なるんですよね」と説明。さらに「エアコン類が弱い」「一番の原因は電気系統が弱ってて、発電機の調子が悪いから替えるってなったら、また数十万かかるって言われたから、もう、そろそろ限界かな」と車の状態も影響していることを明かしました。





一方で、思い出深いエピソードとして「車で、家族で遊びに行こうという時に京都の美山へ向かって」「駐車場でエンジンかからんかった」「そのままレッカー移動で帰って」と家族旅行の苦い思い出も。「嫁がめちゃくちゃ怒って、でも子どもは子どもで、『逆に、良い思い出やな』って言ってくれて」と笑顔で振り返り、ラシーンへの深い愛情を語っていました。









【 女と男・市川さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

性別：男性

生年月日：1980年09月26日

身長/体重：164cm /54kg

血液型：A型

出身地：大阪府 大阪市

趣味：耳かき

特技：資格取得 ※2020年10月時点43個所有

出身/入社/入門：2003年入社







【担当：芸能情報ステーション】