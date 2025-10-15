作曲家の神津善行氏（９４）が１５日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。亡くなった妻で女優の中村メイコさん（享年８９）について語った。

中村さんは２０２３年１２月に他界。現在１人暮らしをしている神津氏は、ＭＣの黒柳徹子から「寂しい？」と聞かれると「寂しいですね」とうなずいた。

メイコさんが亡くなったときは泣き崩れたという神津氏。「１番泣いた理由はね、『死んだらどうやって１人で向こうへ逝けばいいの』って話を前にしてるんですよ。大体あんたより僕の方が先に逝くから、船着き場で待っててやるよって。そんな話をしてたから、向こうへ着いて、１人になって困ったろうなと思ったら異常に悲しくなって」と生前のやり取りとともに明かした。

そんな神津氏は、仏壇を置いている部屋を爛瓮ぅ海良屋瓩噺討鵑任い襪修Α「これがあるといくらか寂しさが（紛れる）。相手と喋れるから。これがないと一方通行になるでしょ？それはちょっとキツかったんで」と語った。しかし、メイコさんの死をきっかけに「他の仕事はできるんですけど、作曲ができない」と告白。「編曲をするとかそういうことはできますけど、曲を書くとね。どんどん寂しくなる」と吐露した。