４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」が１５日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。ビジュアル系だけに、メイクへのこだわりについて明かした。

結成２１年。慣れてはいるが、髪形も整えないといけないので、メイクには結構時間がかかるんだそう。自分でもやるが、プロのヘアメイクがやることも。この日の生放送がそうで、メンバーいわく「プロのメイクさんでも時間かかるんで、今日、入りとかメッチャ早いです」。

ヘアメイクは順番にやり、１人１時間ぐらいかかるという。一番最初はずっと最年少のベース・歌広場淳（４０）。この日は「一番早くて朝早かったんで、むくみでちょっとマッサージも時間かけていつもより長かったです」。

唯一、白塗りメイクの樽美酒（だるびっしゅ）研二（４４）だけ「僕は自分で。ヘアメイクさんができないので」とのこと。「僕は髪形とか全部合わせると、１時間半ぐらいかかります」。ビジュアルは重要なものととらえているようだ。

「（メイクの）形が変わると性格も変わっちゃうんですよ。ツリ目とかになるとなんかちょっと怒りっぽい感じとか、タレ目にするとなんか優しい感じになる…。なんか、女性は分かりますよね？」と樽美酒はこだわりを語っていた。