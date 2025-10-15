リーグ優勝決定シリーズ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で実に20打席ぶりの安打となる右前タイムリーを放ち、5-1の勝利に貢献した。試合後、インスタグラムには“自虐”の1枚を公開。ファンも注目していた。

久々の安打が出た大谷。ストーリー機能を使い、まずは先発で完投勝利を収めた山本由伸投手を称えたが、最後にまさかの1枚を投稿していた。

打席でスイングした際の写真。少し崩されたような形だが、よく見ると自打球の瞬間をとらえられたものだった。

ボールは股間のあたりに当たってしまったようで、見ただけで冷や汗をかいたファンも。中継でははっきりわからなかったシーンを自ら公開し、X上でもファンが反応していた。

「そりゃ痛いな」

「自打球あんなとこに当たってたのか」

「山本由伸投手を讃える投稿のあとに最後の写真が自虐（笑）」

「本人がこれ投稿してるのわろた、痛そう」

「この画像見ただけでヒュンッてなる」

「よく我慢したね」

大谷はこの試合、5打数1安打1打点。7回に放ったタイムリーが実に20打席ぶりの安打になった。ポストシーズンで当たりが出ない時期が長かったが、浮上のきっかけにしたい。



（THE ANSWER編集部）